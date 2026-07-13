TSMC cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang đầu tư hàng tỷ USD vào AI

TSMC một lần nữa mang đến cho các nhà đầu tư bằng chứng rằng làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn đang được hỗ trợ bởi những nền tảng vững chắc. Nhà sản xuất chất bán dẫn đến từ Đài Loan đã công bố doanh thu kỷ lục trong quý II trước khi chính thức công bố báo cáo tài chính đầy đủ trong tuần này. Báo cáo này sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với toàn bộ lĩnh vực công nghệ, khi nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến các con số mà còn đặc biệt chú ý đến những bình luận về nhu cầu chip AI trong thời gian tới cũng như triển vọng cho các quý tiếp theo.

Các số liệu chính mà TSMC công bố gồm:

doanh thu quý II đạt 1,27 nghìn tỷ Đài tệ (NT$), tương đương khoảng 39,6 tỷ USD,

doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích,

riêng doanh thu trong tháng 6 tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm ngoái,

động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các chất bán dẫn tiên tiến phục vụ hạ tầng AI.

Tuy nhiên, ý nghĩa của những con số này còn vượt xa kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp đơn lẻ. TSMC đang giữ vai trò trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái AI. Chính tại các nhà máy ở Đài Loan, những con chip tiên tiến nhất thế giới được sản xuất, bao gồm các bộ xử lý được sử dụng bởi Nvidia và nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu khác.

Do đó, số liệu doanh thu tích cực từ TSMC có thể được xem là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất cho thấy các công ty công nghệ vẫn đang mạnh tay đầu tư vào việc mở rộng năng lực tính toán. Điều đáng chú ý là kết quả của TSMC được công bố trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu định giá của các doanh nghiệp liên quan đến AI đã phản ánh quá nhiều kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai hay chưa. Một trong những mối lo ngại là việc các tập đoàn công nghệ lớn liên tục chi tiêu khổng lồ có thể cuối cùng dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực tính toán và đầu tư quá mức vào hạ tầng AI.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các dữ liệu từ TSMC chưa ủng hộ kịch bản này. Doanh thu kỷ lục của nhà sản xuất chip tiên tiến lớn nhất thế giới cho thấy nhu cầu đối với công nghệ bán dẫn hiện đại vẫn rất mạnh, đồng thời khẳng định rằng các khoản chi tiêu của các tập đoàn công nghệ lớn đang thực sự chuyển hóa thành đơn hàng thực tế. TSMC chính là một trong những nơi dễ quan sát nhất để đánh giá liệu chu kỳ đầu tư AI hiện nay có thực sự được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế nền tảng hay không. Đồng thời, việc các tập đoàn như Meta, Google và Amazon phát triển các dòng chip AI riêng cũng không đồng nghĩa với việc vị thế của TSMC hoặc toàn ngành bán dẫn sẽ suy yếu.

Ngược lại, bất kể ai là đơn vị thiết kế chip, quá trình sản xuất vẫn cần tới các công nghệ chế tạo tiên tiến nhất, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ cũng như năng lực sản xuất có trình độ chuyên môn rất cao. Ở lĩnh vực này, TSMC vẫn là một trong những mắt xích quan trọng nhất của toàn bộ chuỗi giá trị AI. Tất nhiên, định giá cao của các doanh nghiệp công nghệ vẫn là một trong những mối quan tâm lớn nhất của giới đầu tư. Những quý sắp tới sẽ phải chứng minh rằng hàng tỷ USD đang được đổ vào AI thực sự sẽ tạo ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Tuy nhiên, các số liệu hiện tại của TSMC phần nào đã giúp giảm bớt những lo ngại đó. Chúng cho thấy sự phát triển của AI không chỉ dựa trên kỳ vọng của thị trường, mà đã thực sự tạo ra nhu cầu thực tế đối với hạ tầng bán dẫn tiên tiến. Trong bối cảnh đó, kết quả của TSMC không chỉ là tín hiệu tích cực đối với riêng công ty mà còn là một sự xác nhận quan trọng đối với toàn bộ lĩnh vực công nghệ. Các tập đoàn lớn có thể thay đổi cách họ xây dựng các giải pháp AI của riêng mình, nhưng xu hướng tổng thể vẫn không thay đổi. Thế giới đang cần ngày càng nhiều năng lực tính toán, và điều đó đồng nghĩa với nhu cầu tiếp tục gia tăng đối với các chất bán dẫn tiên tiến.

Nguồn: xStation5