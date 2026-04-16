TSMC công bố quý kỷ lục: AI thúc đẩy và tái định hình toàn bộ chu kỳ

TSMC mở đầu năm 2026 với một quý kỷ lục, vượt rõ ràng kỳ vọng của giới phân tích và đồng thời nâng dự báo cả năm. Đây là tín hiệu rất mạnh cho thấy nhu cầu chip liên quan đến AI vẫn duy trì bền vững, ngay cả trong bối cảnh vĩ mô và địa chính trị khó khăn hơn.

Điều này không giống một đợt phục hồi chu kỳ thông thường. Báo cáo cho thấy hạ tầng AI đang trở thành nền tảng tăng trưởng của toàn ngành bán dẫn, với TSMC nằm ở vị trí trung tâm.

Trong quý 1, công ty ghi nhận khoảng 18,2 tỷ USD lợi nhuận ròng, tăng 58% so với cùng kỳ, trên doanh thu 35,9 tỷ USD, tăng 41% tính theo USD. Đồng thời, khả năng sinh lời vượt kỳ vọng, với biên lợi nhuận gộp đạt 66,2% và biên lợi nhuận hoạt động đạt 58,1%.

Các điểm tài chính nổi bật

Doanh thu: 35,9 tỷ USD (+41% so với cùng kỳ)

Lợi nhuận ròng: 18,2 tỷ USD (+58% so với cùng kỳ)

Lợi nhuận hoạt động: khoảng 20,9 tỷ USD (+62% so với cùng kỳ)

Biên lợi nhuận gộp: 66,2%

Biên lợi nhuận hoạt động: 58,1%

Dự báo doanh thu Q2: 39–40,2 tỷ USD

Tăng trưởng doanh thu cả năm 2026: trên 30% so với cùng kỳ (USD)

Capex 2026: 52–56 tỷ USD (ở mức cao của dự báo)

Tăng trưởng là một chuyện, chất lượng là điểm nổi bật

Điểm quan trọng nhất không chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà là cấu trúc của kết quả.

TSMC đang thể hiện khả năng chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận rất mạnh, nhờ vị thế thống trị trong các công nghệ sản xuất tiên tiến và tỷ trọng ngày càng lớn của chip AI—một trong những phân khúc có biên lợi nhuận cao nhất thị trường hiện nay.

Đây không phải hiệu ứng ngắn hạn. Cơ cấu doanh thu đang dịch chuyển sang các tiến trình sản xuất tiên tiến hơn và các hợp đồng dài hạn, giúp cải thiện khả năng dự báo và ổn định biên lợi nhuận.

“Nhu cầu cực kỳ mạnh” và tình trạng thiếu công suất

Kết luận chính từ báo cáo là rõ ràng: nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu chip AI “cực kỳ mạnh”. Các tập đoàn như NVIDIA và AMD đang phát triển chip ngày càng phức tạp, trực tiếp kéo theo nhu cầu năng lực sản xuất của TSMC.

Tác động mang tính cấu trúc. Thị trường đang trong tình trạng thiếu chip công nghệ cao, nơi giới hạn không còn nằm ở nhu cầu, mà ở khả năng sản xuất. Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở các nhà cung cấp thiết bị như ASML.

Triển vọng mạnh củng cố đà tăng

Dự báo quý 2 củng cố thêm bức tranh này.

TSMC kỳ vọng doanh thu 39–40,2 tỷ USD, cao hơn đồng thuận thị trường, trong khi vẫn duy trì biên lợi nhuận rất mạnh. Công ty cũng dự kiến doanh thu cả năm 2026 tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Điều này quan trọng vì nó cho thấy đà tăng hiện tại không phải ngắn hạn, mà có thể kéo dài sang các quý tiếp theo.

Capex tăng là có lý do

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi chiến lược đầu tư mạnh.

TSMC dự kiến chi Capex 52–56 tỷ USD, ở mức cao của dự báo trước đó. Công ty đang mở rộng công suất thông qua các nhà máy mới, bao gồm các dự án lớn tại Mỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu.

Đây là sự thay đổi quan trọng so với các chu kỳ trước, khi nhu cầu thường là yếu tố giới hạn. Hiện tại, giới hạn nằm ở khả năng mở rộng sản xuất.

Rủi ro tồn tại nhưng mang tính thứ yếu

Công ty ghi nhận rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng tại Trung Đông, cùng với tác động tỷ giá lên lợi nhuận.

Tuy nhiên, hiện không có gián đoạn đáng kể về nguyên liệu hoặc năng lượng, cho thấy hoạt động ổn định. Ở thời điểm này, các rủi ro này vẫn mang tính thứ yếu so với nhu cầu cực kỳ mạnh.

Kết luận: AI đang tái định hình cấu trúc ngành

Quý 1/2026 của TSMC không chỉ là kết quả mạnh, mà còn xác nhận một sự chuyển dịch sâu hơn trong toàn ngành bán dẫn.

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng chính, thay vì chỉ là một yếu tố bổ trợ. Trong bối cảnh này, TSMC đang ở vị trí đặc biệt thuận lợi với vai trò nhà sản xuất hàng đầu thế giới về chip tiên tiến.

Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, công ty có thể bước vào một chu kỳ nhiều năm với nhu cầu mạnh, doanh thu tăng và lợi nhuận bền vững. Thách thức lớn nhất không phải là tìm khách hàng, mà là đáp ứng đủ quy mô nhu cầu của họ.

Nguồn: xStation5