TSMC đạt kỷ lục mới ❗️💰 Lợi nhuận tăng vọt 35% 📈

TSMC khép lại quý IV với kết quả kỷ lục, ghi nhận lợi nhuận tăng vọt 35% và vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Gã khổng lồ bán dẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt trước bất ổn địa chính trị và rủi ro thuế quan, đồng thời hưởng lợi mạnh mẽ từ làn sóng bùng nổ AI toàn cầu, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Kết quả này là một tín hiệu quan trọng đối với Phố Wall về động lực của lĩnh vực AI và có thể mở đường cho sự trở lại của đà tăng mạnh ở các cổ phiếu như Nvidia và AMD.

Điểm nhấn tài chính

Lợi nhuận vượt kỳ vọng: Lợi nhuận ròng đạt 505,74 tỷ Đài tệ, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 478,4 tỷ Đài tệ.

Cột mốc doanh thu: Doanh thu quý lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ Đài tệ (tương đương 33,09 tỷ USD), được hỗ trợ bởi chuỗi 8 quý liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.

Cập nhật Capex: Chi tiêu vốn năm 2025 đạt 40,9 tỷ USD, đúng trong vùng định hướng 40–42 tỷ USD của công ty.

Động lực chiến lược

​​​​​​​Thống lĩnh AI: Mảng điện toán hiệu năng cao tiếp tục là động cơ tăng trưởng chính; các chip tiên tiến (7nm trở xuống) hiện chiếm 77% doanh thu wafer.

Đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ: TSMC đang củng cố hiện diện tại Mỹ với tổng vốn đầu tư dự kiến 165 tỷ USD — gồm 65 tỷ USD ban đầu và 100 tỷ USD cam kết mới công bố cùng Tổng thống Trump. Một cơ sở tại Arizona đã đi vào hoạt động, và việc mở rộng thêm được kỳ vọng trong khuôn khổ các thỏa thuận thương mại đang chờ phê duyệt.

Triển vọng thị trường: Dù nhu cầu AI rất mạnh, công ty đối mặt với lực cản ở mảng di động; các nhà phân tích dự báo lượng smartphone xuất xưởng năm 2026 có thể giảm 11,6% do thiếu hụt bộ nhớ.

Biểu đồ cổ phiếu TSM.US (khung thời gian D1)

Cổ phiếu TSMC tăng khoảng 2,5% trong phiên tiền mở cửa tại Phố Wall, dù chỉ báo RSI ngày đang ở gần vùng quá mua. Diễn biến này cho thấy giá đang xóa bớt mức giảm của hai phiên trước do tâm lý thận trọng trước báo cáo, song nhà đầu tư vẫn dè dặt khi đẩy giá vượt đỉnh lịch sử gần nhất.

Nguồn: xStation5