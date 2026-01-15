TSMC phá kỷ lục! Kết quả bùng nổ khẳng định đà tăng trưởng bền vững của AI 🚀

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – nhà sản xuất bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới – hôm nay đã công bố kết quả quý IV/2025 có thể tóm gọn trong một từ: phi thường. Công ty khép lại năm với doanh thu kỷ lục vượt 122 tỷ USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong lịch sử TSMC. Lợi nhuận ròng riêng trong quý IV tăng 35% lên 16 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích.

TSMC cũng công bố chi tiêu vốn (CapEx) cho năm 2026 ở mức 52–56 tỷ USD, cao hơn hơn 25% so với năm 2025, cho thấy tập đoàn có trụ sở tại Hsinchu tin tưởng vào nền tảng tăng trưởng bền vững của trí tuệ nhân tạo (AI). Những kết quả này khẳng định cơn bùng nổ AI không chỉ là xu hướng ngắn hạn, mà là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của nền kinh tế số toàn cầu, với TSMC ở vị trí trung tâm công nghệ không thể tranh cãi. Tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi các quy trình 3nm, 5nm và 7nm tiên tiến, cùng nhu cầu gia tăng từ các khách hàng chủ chốt như Nvidia, AMD và các hyperscaler, tạo nền tảng vững chắc cho đà mở rộng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kết quả tài chính quan trọng

TSMC kết thúc Q4/2025 với kết quả vượt xa kỳ vọng thị trường. Doanh thu quý đạt khoảng 33,2 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, đánh dấu mức doanh thu theo quý cao nhất trong lịch sử công ty. Lợi nhuận ròng tăng 35% lên 16 tỷ USD, cho thấy không chỉ quy mô kinh doanh lớn mà còn khả năng sinh lời vượt trội, ngay cả khi TSMC đẩy mạnh đầu tư vốn.

Dữ liệu tài chính Q4/2025:

Doanh thu hợp nhất: 1.046,09 tỷ TWD (33,73 tỷ USD) — +20,5% YoY

Lợi nhuận ròng: 505,74 tỷ TWD (16 tỷ USD) — +35% YoY

EPS (pha loãng): 19,50 TWD (3,14 USD)

Biên lợi nhuận gộp: 62,3%

Biên lợi nhuận hoạt động: 54,0%

Biên lợi nhuận ròng: 48,3%

Động lực thành công then chốt đến từ công nghệ quy trình tiên tiến. Các chip sản xuất trên tiến trình 3nm, 5nm và 7nm chiếm 77% doanh thu wafer, trong đó 3nm chiếm 28%, 5nm 35% và 7nm 14%. Điều này cho thấy TSMC không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI và điện toán hiệu năng cao, mà còn làm được điều đó với hiệu suất sản xuất cực kỳ cao.

Cơ cấu khách hàng cũng nhấn mạnh vị thế chiến lược của TSMC trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Các khách hàng lớn như Nvidia, AMD, Apple và các hyperscaler đang đặt chỗ công suất ngày càng nhiều, giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh và nguồn doanh thu ổn định, bất chấp áp lực gia tăng từ các đối thủ. Biên lợi nhuận gộp cao phản ánh sự thống trị của TSMC ở phân khúc cao cấp – nơi chi phí sản xuất lớn nhưng lợi nhuận còn lớn hơn.

Triển vọng TSMC

Doanh thu Q1/2026: 34,6–35,8 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: 63–65%

Biên lợi nhuận hoạt động: 54–56%

CapEx 2026: 52–56 tỷ USD

TSMC bước vào năm 2026 với động lực rất mạnh và dự báo hết sức lạc quan. Ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu quý I đạt 34,6–35,8 tỷ USD, cho thấy tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp dự kiến 63–65% và biên lợi nhuận hoạt động 54–56%, khẳng định khả năng duy trì lợi nhuận cao ngay cả khi chi tiêu vốn tăng mạnh và nhu cầu chip AI bùng nổ.

Công ty tiếp tục tập trung vào các tiến trình 3nm, 5nm và 7nm, vốn là trụ cột của phân khúc sản phẩm biên lợi nhuận cao. Chiến lược này giúp TSMC duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ so với các đối thủ, đồng thời củng cố vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Kết hợp với đơn hàng tăng mạnh từ Nvidia, AMD, Apple và các hyperscaler, triển vọng cho thấy TSMC sẵn sàng cho tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận bền vững trong nhiều năm ở phân khúc cao cấp.

Tác động của kết quả TSMC lên đà tăng của công nghệ

Kết quả Q4/2025 kỷ lục cùng triển vọng lạc quan cho 2026 xác nhận TSMC là một trong những động cơ chính của đợt tăng giá toàn cầu của cổ phiếu công nghệ. Nhu cầu chip AI và điện toán hiệu năng cao không chỉ thúc đẩy doanh thu của TSMC mà còn lan tỏa tích cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn. Các tiến trình 3nm, 5nm và 7nm cho phép công ty cung cấp những sản phẩm mà phần lớn đối thủ không thể, qua đó duy trì biên lợi nhuận ổn định và lợi thế cạnh tranh.

Đầu năm 2026, TSMC còn giới thiệu chip 2nm, giúp nới rộng khoảng cách với đối thủ và đặt nền móng cho tăng trưởng doanh thu dài hạn, đặc biệt trong AI và HPC. Với các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực công nghệ, TSMC được xem như phong vũ biểu của thị trường chip, và kết quả của công ty cho thấy cơn sốt AI có nền tảng vững chắc và lâu dài.

Tóm tắt báo cáo

TSMC khép lại năm 2025 với kết quả kỷ lục, khẳng định vị thế thống trị trong thị trường bán dẫn toàn cầu. Ban lãnh đạo không chỉ nâng CapEx lên tới 56 tỷ USD trong 2026, mà còn tập trung phát triển các tiến trình tiên tiến, bao gồm chip 2nm, nhằm duy trì biên lợi nhuận cao và khoảng cách cạnh tranh ngày càng lớn. Đơn hàng mạnh mẽ từ Nvidia, AMD, Apple và các hyperscaler cho thấy TSMC đã sẵn sàng cho tăng trưởng bền vững nhiều năm, đồng thời giữ vững lợi thế công nghệ.

Những điểm chính: