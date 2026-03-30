Tuần giảm thứ năm liên tiếp trên Phố Wall

Tóm tắt thị trường: Phố Wall tiếp tục chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp

Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ tiếp tục giảm, tâm lý thị trường vẫn tiêu cực. Nhóm giảm mạnh nhất là Nasdaq và Russell 2000, với hợp đồng tương lai giảm hơn 2%. Trong khi đó, Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ hơn, khoảng 1.8%.

Thị trường vẫn lo ngại về tình hình của ngành công nghệ và triển vọng hòa bình tại khu vực Vịnh Ba Tư. Nhiều nhà đầu tư hiện đang định giá kịch bản stagflation (lạm phát cao đi kèm tăng trưởng yếu). Các chỉ số chính của Mỹ hiện đã giảm khoảng 10% so với đỉnh gần nhất.

Chủ tịch Fed Philadelphia, Anna Paulson, phát biểu tại hội nghị cuối tuần rằng cuộc chiến tại Iran là rủi ro lớn đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Cổ phiếu & doanh nghiệp

Đà bán tháo trong nhóm cổ phiếu an ninh mạng tiếp tục diễn ra. CrowdStrike và Palo Alto Networks giảm hơn 5% do lo ngại cạnh tranh từ các giải pháp AI của Anthropic.

Kinh tế Mỹ

Khảo sát Đại học Michigan cho thấy: Kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng mạnh lên 3.8% Niềm tin tiêu dùng giảm xuống 53.3 , gần mức thấp lịch sử



Châu Âu

Các thị trường châu Âu giảm nhẹ:

STOXX 600 giảm gần 1%

giảm gần 1% DAX dẫn đầu đà giảm, futures giảm 1.6%

dẫn đầu đà giảm, futures giảm 1.6% FTSE 100 gần như đi ngang, giảm dưới 0.1%

Một số điểm đáng chú ý:

Pernod Ricard đang tiến hành sáp nhập với Brown-Forman (chủ thương hiệu Jack Daniel’s), cổ phiếu tăng hơn 7%

đang tiến hành sáp nhập với (chủ thương hiệu Jack Daniel’s), cổ phiếu tăng hơn 7% Lạm phát Tây Ban Nha giảm bất ngờ xuống 3.3% (dự báo 3.7%)

Doanh số bán lẻ Anh cải thiện, giảm -0.4% so với kỳ vọng -0.7%, tăng trưởng năm đạt 2.5%

Ngoại hối (FX)

Bảng Anh, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ giảm khoảng 0.4%

USD tăng nhẹ 0.2%–0.3%, trở thành đồng tiền mạnh nhất thị trường

Hàng hóa

Dầu Brent: quay lại vùng 104–105 USD/thùng

WTI: thử thách mốc 99 USD

Khí tự nhiên (NATGAS): tăng hơn 3%

Vàng: phục hồi mạnh, tăng hơn 3% lên 4,550 USD/oz

Bạc: tăng khoảng 2%

Crypto

Tâm lý tiêu cực lan rộng: