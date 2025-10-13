Tương lai của AMD và Nvidia bị chi phối bởi các quy định. Cổ phiếu chịu áp lực!

Đạo luật GAIN AI: Luật mới yêu cầu các nhà sản xuất chip như Nvidia và AMD phải ưu tiên phục vụ thị trường nội địa trước khi xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm duy trì ưu thế công nghệ và đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng đáng kể. Các vi mạch tích hợp tiên tiến được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành yếu tố then chốt trong cuộc đối đầu địa chính trị này, và hiện được coi là nguồn lực chiến lược, gần tương đương với dầu thô và các mặt hàng năng lượng. Sức mạnh ngày càng lớn của công nghệ quân sự, hệ thống giám sát và các giải pháp AI của Trung Quốc đã thúc đẩy Mỹ áp đặt một loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu, bao gồm lệnh cấm bán chip do Nvidia sản xuất, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Bắc Kinh đối với các công nghệ tiên tiến như chip H100 vốn được dùng cho các tính toán AI cao cấp.

Đáp lại căng thẳng leo thang về thương mại và công nghệ, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật GAIN AI. Luật này yêu cầu các nhà sản xuất chip như Nvidia và AMD phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước trước khi xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. Đạo luật là một phần trong chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm duy trì ưu thế công nghệ trong lĩnh vực AI và hạn chế Bắc Kinh tiếp cận các giải pháp tiên tiến. Đây cũng là phản ứng trước cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt nhằm giành vị thế thống trị trong ngành công nghiệp bán dẫn – lĩnh vực then chốt đối với cả kinh tế lẫn an ninh quốc gia.

Chính quyền Donald Trump, bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ tháng 1/2025, tiếp tục theo đuổi chính sách bảo vệ vị thế thống trị của Mỹ trong AI, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất chip nội địa. Dù Đạo luật GAIN AI vẫn đang chờ Hạ viện thông qua và chữ ký của Tổng thống, nó đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích quốc gia, trong khi những người phản đối cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các tập đoàn như AMD và Nvidia là những bên hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ công nghệ AI. Các dòng chip tiên tiến của họ thúc đẩy sự phát triển trí tuệ nhân tạo và làm bùng nổ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ. Cả hai công ty đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường Mỹ – vốn ngày càng trở nên then chốt. Tuy nhiên, nguồn thu đáng kể vẫn đến từ Trung Quốc và các thị trường quan trọng khác ở châu Á như Đài Loan và Singapore, những nơi ngày càng đối mặt với rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và các hạn chế xuất khẩu.

Đạo luật GAIN AI có thể củng cố sự ổn định doanh số tại thị trường nội địa, nhưng đồng thời hạn chế cơ hội mở rộng ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Trong các quý tới, những công ty này có thể chịu áp lực phải điều chỉnh để thích ứng với các quy định mới, điều này có thể làm chậm tăng trưởng doanh thu ngoài nước Mỹ.

Đối với nhà đầu tư, những thay đổi này đặt ra thách thức lớn. Bất chấp việc giá cổ phiếu AMD và Nvidia đã tăng mạnh từ đầu năm 2025, triển vọng về các lệnh hạn chế xuất khẩu bổ sung cùng sự bất định về chính sách có thể làm dấy lên lo ngại về tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Điều này có thể khiến biến động giá cổ phiếu tăng mạnh và tạo áp lực bán, đặc biệt trong ngắn hạn.

Tương lai của AMD và Nvidia sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng phản ứng linh hoạt trước bối cảnh chính trị – kinh tế biến động nhanh, vốn đang định hình thị trường công nghệ toàn cầu. Hai công ty này không chỉ phải tiếp tục đổi mới công nghệ, mà còn phải quản trị hiệu quả rủi ro từ việc siết chặt quy định xuất khẩu và áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Yếu tố then chốt sẽ là khả năng điều chỉnh chuỗi cung ứng, xây dựng lại chiến lược bán hàng, và phát triển quan hệ với khách hàng nội địa, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao tiến trình lập pháp liên quan đến Đạo luật GAIN AI và cách AMD, Nvidia phản ứng với các quy định mới. Các hành động như đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đầu tư mạnh vào R&D, và thiết lập các liên minh chiến lược có thể quyết định triển vọng tăng trưởng dài hạn cũng như sự ổn định tài chính của họ.