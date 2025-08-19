Tỷ lệ thất nghiệp ở Hồng Kông cao hơn nhiều so với dự kiến 📌chỉ số HK.cash tăng vọt

Hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng (HK.cash) đã tăng nhẹ sau khi tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong được công bố ở mức 3,7%, cao hơn so với kỳ vọng là 3,5% và con số của tháng trước là 3,5%. Các nhà đầu tư rõ ràng coi dữ liệu này là một dấu hiệu ôn hòa, tích cực cho thị trường cổ phiếu, làm tăng khả năng có thêm các chính sách tiền tệ nới lỏng và các gói kích thích kinh tế.
Nguồn: xStation5
