UBS nâng mục tiêu giá của Micron, cổ phiếu nới rộng đà tăng!

Những tin tức tích cực về Micron dường như đang đến liên tục. UBS vừa nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 195 USD lên 225 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị “Mua” (Buy). Đây là một dấu hiệu khác cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh nhà sản xuất chip nhớ này, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu đối với HBM (High Bandwidth Memory) — một thành phần then chốt trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống điện toán tiên tiến.

UBS đã điều chỉnh dự báo của mình, kỳ vọng nhu cầu toàn cầu đối với HBM sẽ đạt 17,1 tỷ GB vào năm 2025 và tăng lên 27,2 tỷ GB vào năm 2026, cao hơn so với ước tính trước đó. Một trong những khách hàng chủ chốt được dự đoán là NVIDIA, điều này càng củng cố triển vọng tăng trưởng doanh thu của Micron. Tuy nhiên, UBS cũng lưu ý rằng hạn chế về năng lực sản xuất có thể là một yếu tố cản trở, khi nhà máy mới tại Idaho chỉ có thể đạt công suất tối đa vào nửa cuối năm 2027, có khả năng làm chậm tốc độ mở rộng. Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn duy trì tích cực.

Cổ phiếu Micron tăng 5% trong phiên hôm nay và đã tăng hơn 120% kể từ đầu năm. Mức định giá mới từ UBS có thể đóng vai trò là chất xúc tác bổ sung, nhưng với đà tăng mạnh như hiện tại, nhà đầu tư nên thận trọng và theo dõi sát liệu công ty có thể duy trì tốc độ tăng trưởng này hay không.