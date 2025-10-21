UnitedHealth đầu tư vào AI, giá cổ phiếu tăng mạnh!

UnitedHealth Group đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế, với việc ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Optum Real. Giải pháp này hướng tới việc tối ưu hóa một trong những quy trình phức tạp và tốn kém nhất trong ngành – xử lý yêu cầu bồi thường y tế. Hiện tại, hệ thống đang được thử nghiệm tại mạng lưới 12 bệnh viện Allina Health, nơi nó đã cho thấy hiệu quả rõ rệt: giảm số lượng yêu cầu bồi thường bị từ chối, đẩy nhanh quá trình phê duyệt quyền lợi, và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Optum Real có khả năng phân tích các quy tắc bảo hiểm phức tạp trong thời gian thực, phát hiện các thiếu sót trong hồ sơ, và giảm rủi ro tranh chấp tốn kém giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế và công ty bảo hiểm.

Mặc dù hiện tại công cụ này mới chỉ được sử dụng nội bộ trong UnitedHealthcare, công ty có kế hoạch mở rộng triển khai ra thị trường, bao gồm cả các công ty bảo hiểm và tổ chức y tế khác. Các tính năng cơ bản sẽ được cung cấp miễn phí, trong khi doanh thu sẽ đến từ các dịch vụ kỹ thuật số nâng cao và phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy UnitedHealth không chỉ tập trung vào cắt giảm chi phí, mà còn đang mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh dựa trên công nghệ. Optum Real có tiềm năng mang lại tiết kiệm chi phí trong mảng bảo hiểm, đồng thời tạo ra doanh thu bổ sung từ mảng công nghệ trong những năm tới. Điều này có thể cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và tăng giá trị cho cổ đông mà không cần đầu tư lớn hay mở rộng rủi ro.

Trong năm 2025, giá cổ phiếu UnitedHealth đã giảm gần 30% do chi phí y tế tăng cao, thách thức từ quy định, và sự bất định về lợi nhuận. Cổ phiếu đã rút lui khỏi mức đỉnh lịch sử, điều này vừa phản ánh khó khăn hiện tại, nhưng đồng thời mở ra cơ hội đầu tư dài hạn. Việc triển khai và mở rộng Optum Real có thể trở thành yếu tố then chốt giúp cải thiện tâm lý thị trường. Tối ưu quy trình bồi thường, giảm chi phí, và tạo ra nguồn doanh thu mới có thể tác động tích cực đến kết quả tài chính và sức hấp dẫn đầu tư của công ty.