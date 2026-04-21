UnitedHealth Group: Tăng trưởng ổn định

Nhà lãnh đạo trong lĩnh vực dịch vụ y tế và bảo hiểm tại Mỹ đã trải qua một vài quý khó khăn gần đây. Tuy nhiên, kết quả mới nhất cho thấy tình hình của công ty có thể đang dần cải thiện rõ rệt. Kết quả quý I vượt kỳ vọng của nhà đầu tư, và cổ phiếu tăng gần 10% trong phiên giao dịch hôm nay.

Công ty báo cáo doanh thu đạt 111,7 tỷ USD. Đây là mức tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự báo của các nhà phân tích, khoảng 109 tỷ USD.

Điểm nổi bật nhất của công ty nằm ở lợi nhuận và dự báo tương lai.

EPS đạt 7,23 USD, so với kỳ vọng khoảng 6,6 USD, tăng khoảng 5%

Dự báo EPS cả năm được nâng từ 17,75 USD lên 18,25 USD, cao hơn đáng kể so với đồng thuận của Phố Wall (~17,8 USD)

Nhà đầu tư cũng đang tập trung vào chỉ số medical cost ratio (tỷ lệ chi phí y tế), một chỉ số quan trọng trong ngành này. Việc giảm tỷ lệ chi phí y tế đồng nghĩa với cải thiện biên lợi nhuận của mô hình kinh doanh. Công ty đã giảm được tỷ lệ này xuống 83,9%, qua đó trực tiếp cải thiện khả năng sinh lời.

Trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ y tế tại Mỹ tiếp tục tăng, hiệu ứng nền thấp cùng với sự cải thiện mạnh về lợi nhuận có thể giúp công ty chính thức vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó.

UNH.US (D1)

Giá cổ phiếu đã quay trở lại khu vực gần biên trên của vùng tích lũy. Điều kiện để tiếp tục tăng là phải bứt phá rõ ràng qua vùng kháng cự mạnh trong khoảng 360–380. Nếu điều này xảy ra, giá có thể tiếp tục “đuổi theo” đường xu hướng tăng (màu cam). Nguồn: xStation5