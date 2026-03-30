Unity tăng 10% 🚨 Liệu có phải một “cuộc cách mạng” tại công ty?

Unity - nhà phát triển và phân phối bộ công cụ chủ yếu dùng trong sản xuất game – đã khiến thị trường bất ngờ tích cực với các thông báo mới nhất.
Kết quả sơ bộ cho thấy mức cải thiện ấn tượng về lợi nhuận của công ty. EBITDA điều chỉnh dự kiến tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 130 triệu USD. Đây có thể là kết quả của việc cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành, trong bối cảnh doanh thu dự kiến khoảng 505 triệu USD, tương ứng tăng trưởng 17%.
Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến tăng lên 26%, cao hơn mức dự báo trước đó là 22%. Tuy nhiên, cần lưu ý đây mới chỉ là số liệu sơ bộ và chưa phải kết quả chính thức, do đó các con số có thể thay đổi.
Cùng lúc đó, công ty thông báo bán lại hai mảng kinh doanh là ironSource Ads Network và SuperSonic, lần lượt liên quan đến quảng cáo và phát hành game. Điều này không đồng nghĩa với việc Unity rút khỏi lĩnh vực quảng cáo, bởi “Vector AI” vẫn là một trong những động lực chính đóng góp vào tăng trưởng doanh thu của mảng mà công ty xem là “chiến lược”.
Ban lãnh đạo cho rằng việc thoái vốn khỏi các mảng kém tiềm năng hơn sẽ giúp công ty tập trung vào hoạt động cốt lõi đang cho thấy kết quả cải thiện rõ rệt. Nhà đầu tư cũng phản ứng tích cực với định hướng này, giúp cổ phiếu Unity trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất trong phiên thứ Sáu đầy tiêu cực trên thị trường.
U.US (D1)
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công ty đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn về mặt định giá. Những lo ngại về cạnh tranh từ các giải pháp thay thế dựa trên AI đối với các công cụ dành cho nhà phát triển đã bị cộng hưởng thêm bởi dự báo ban đầu cho Q1/2026, vốn thấp hơn kỳ vọng của thị trường.
Cổ phiếu đã giảm hơn 60% từ đầu năm đến nay và giảm hơn 90% so với đỉnh năm 2021.
Nguồn: xStation5.
