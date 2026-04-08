ความคึกคักกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง 📈 US100 พุ่ง 3%

Tin tức về lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt sự đảo chiều mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, với làn sóng hưng phấn khiến giá dầu giảm khoảng 10% trong ngày hôm nay. Mức giảm hai chữ số chỉ trong một phiên không chỉ phản ánh sự nhẹ nhõm của thị trường, mà còn cho thấy khả năng sắp phải điều chỉnh lại các kịch bản kinh tế vĩ mô. Kỳ vọng về việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz ngày càng rõ ràng hơn, làm giảm rủi ro sốc nguồn cung và kéo theo kỳ vọng lạm phát giảm nhanh. Nhà đầu tư nhanh chóng quay lại trạng thái “risk-on”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thỏa thuận hiện tại chỉ kéo dài trong 2 tuần và chưa phải là kết thúc hoàn toàn của xung đột.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng gần 5%, chạm mức cao nhất trong 3 tuần

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng hơn 2,5%, trong khi hợp đồng tương lai châu Âu tăng mạnh 5,5%

Đồng USD – tài sản trú ẩn trước đó – giảm 0,8%

Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng giá khi thị trường quay lại định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất

Ông Trump nhấn mạnh điều kiện quan trọng của lệnh ngừng bắn là duy trì hoạt động vận tải hoàn toàn thông suốt qua eo biển Hormuz. Trong giai đoạn này, hai bên dự kiến đàm phán theo “kế hoạch hòa bình 10 điểm” do Iran đề xuất. Israel xác nhận sẽ tuân theo quyết định của Mỹ, dù trước đó đã xuất hiện báo cáo về các cuộc không kích của IDF tại miền nam Lebanon.

Đáng chú ý, đề xuất của Iran vẫn mang tính cứng rắn, bao gồm yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt, duy trì ảnh hưởng khu vực, kiểm soát và thu phí qua lại tại Hormuz, cùng việc tiếp tục làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Nếu lập trường của Iran vẫn mạnh, thị trường có thể bắt đầu định giá lại rủi ro xung đột ngay trong tuần tới.

Giá dầu giảm không chỉ phản ánh chi phí năng lượng thấp hơn, mà còn củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng và tăng trưởng kinh tế. Nếu triển vọng hòa bình bền vững hơn xuất hiện trong những ngày tới, đợt điều chỉnh gần đây của thị trường chứng khoán có thể bị đảo ngược một phần hoặc toàn bộ.

Biểu đồ US100 và dầu (D1)