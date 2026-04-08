การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀

การระงับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้สร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้ โดยย้อนกลับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในบรรดาสกุลเงินต่าง ๆ กลุ่มสกุลเงินเชิงวัฏจักร (cyclical currencies) ได้รับแรงซื้อมากที่สุด โดย NZD, SEK และ ZAR เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่ USD และ CAD อยู่ในระดับล่างสุดของอันดับความแข็งแกร่งของสกุลเงิน

คู่เงินอย่าง NZDUSD, AUDUSD และ GBPUSD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งการปรับตัวขึ้นของฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และการร่วงลงอย่างหนักของราคาน้ำมัน หลังเกิดการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีภายในวันเดียว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงราว 0.9% ซึ่งท่ามกลางภาวะ risk-on ที่กลับมาอย่างชัดเจนในตลาดหุ้น ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง และแรงถือครอง USD รวมถึง JPY ในฐานะ safe haven ถูกลดน้ำหนักลงอย่างมีนัยสำคัญ

Diễn biến hôm nay tiếp tục theo mô hình đã thấy trong những tuần gần đây, khi mức độ căng thẳng của xung đột với Iran thay đổi nhanh chóng và lập tức phản ánh vào biến động của USD, JPY, dầu và vàng, làm gia tăng mạnh độ biến động trên các cặp tiền chính. Phía trên là bản đồ nhiệt biến động thị trường FX. Nguồn: xStation.

Tuy nhiên, người hưởng lợi lớn nhất trong ngày hôm nay, nhờ sự kết hợp giữa lập trường “hawkish” của ngân hàng trung ương và xu hướng hạ nhiệt căng thẳng toàn cầu, vẫn là đồng kiwi (NZD). Sau quyết định của RBNZ, NZDUSD đã tăng tối đa khoảng 2% lên vùng 0,5844 và hiện vẫn duy trì mức tăng khoảng 1,7% quanh 0,5824.

Nhà đầu tư diễn giải động thái này là một “hawkish pause” — RBNZ phát tín hiệu rõ ràng rằng họ sẵn sàng tăng lãi suất nhanh nếu lạm phát lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng và bắt đầu ảnh hưởng đến tiền lương cũng như kỳ vọng giá cả.

Đồng thời, ngân hàng nhấn mạnh rằng cú sốc nguồn cung từ giá dầu trước đó chỉ mang tính tạm thời, trong khi nhu cầu nội địa yếu và năng lực dư thừa gia tăng sẽ hạn chế nguy cơ lạm phát vòng hai.

Trong bối cảnh này, NZD được hưởng lợi kép: vừa là đồng tiền có mức lãi suất tương đối cao, vừa là đại diện điển hình của nhóm “risk-on” — nhóm đang quay trở lại được ưa chuộng sau khi Mỹ–Iran tạm thời hạ nhiệt căng thẳng.

Nếu “cửa sổ đàm phán hòa bình” tại Islamabad không đóng lại quá nhanh, lợi thế hiện tại của NZD so với USD có thể được duy trì. Tuy nhiên, bất ổn trong khu vực và rủi ro leo thang đột ngột vẫn khiến việc mở rộng vị thế cần được thận trọng.

Cặp NZDUSD hôm nay đã kiểm tra một điểm kiểm soát dài hạn quan trọng nằm tại đường EMA 200 ngày, nhưng lần retest này cho đến hiện tại vẫn chưa thành công.

Source: xStation