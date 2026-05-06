US100 đã tăng 25% so với mức đáy ngày 31 tháng 3 📈 Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hợp đồng US100 theo dõi chỉ số Nasdaq 100 đã phục hồi hơn 25% kể từ mức đáy cục bộ vào ngày 31 tháng 3. Động lực chính phía sau đợt tăng này là ngành bán dẫn, vốn một lần nữa trở thành động cơ chính của sự lạc quan trên thị trường Mỹ trong năm 2026. Quan sát biểu đồ ngày của US100, chỉ báo RSI đang tiến gần mức 80, cho thấy trạng thái gần quá mua, trong khi quy mô tăng trưởng trong 35 ngày qua gần như chưa có tiền lệ trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.
Do đó, một nhịp điều chỉnh là điều có thể xảy ra. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể theo dõi các vùng hỗ trợ động lượng quan trọng quanh 28.000 điểm (đường xu hướng) và 27.000 điểm (hành động giá). Ngược lại, nếu đà tăng tiếp diễn, việc kiểm định mốc 30.000 điểm có thể chỉ còn là vấn đề vài tuần. Điều này nhiều khả năng sẽ cần sự kết hợp của giá dầu giảm và kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất, đặc biệt sau khi Kevin Warsh đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang.
US100 (D1)
Nguồn: xStation5
Điểm đáng chú ý là các hệ số định giá của các công ty trong chỉ số vẫn ở mức tương đối thấp - chủ yếu do sự suy yếu gần đây của nhóm cổ phiếu phần mềm và một mùa báo cáo lợi nhuận tích cực. Các chỉ số P/E, P/S và P/B tổng hợp vẫn đang ở mức thấp so với lịch sử.
Nguồn: Bloomberg Finance L.P.
