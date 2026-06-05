US100 giảm 0,8% khi đà tăng của nhóm cổ phiếu AI suy yếu 📉

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ đang giảm khi nhà đầu tư cắt giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu liên quan đến AI. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,5%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 mất hơn 0,8%. Phần lớn mức giảm trước giờ mở cửa tập trung ở các công ty gắn liền với chủ đề hạ tầng AI, vốn đã ghi nhận mức tăng mạnh trong những tuần gần đây.

S&P 500 đang đối mặt với nguy cơ chấm dứt chuỗi tăng lịch sử kéo dài 10 tuần liên tiếp. Áp lực lên nhóm công nghệ gia tăng sau đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn trong phiên thứ Năm.

Tâm lý thị trường suy yếu sau khi triển vọng doanh số chip của Broadcom không đáp ứng được kỳ vọng rất cao của nhà đầu tư. Kết quả là, thị trường bắt đầu đánh giá lại mức định giá của các cổ phiếu công nghệ sau đợt tăng mạnh nhờ làn sóng AI.

Hiện nhà đầu tư đang chờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls - NFP) của Mỹ tháng 5, dự kiến công bố lúc 12:30 GMT, sự kiện có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh mức 4,47%, trong khi một báo cáo lao động mạnh có thể củng cố quan điểm "lãi suất cao trong thời gian dài hơn" (higher for longer).

Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi sự bất ổn xoay quanh các cuộc đàm phán tại Trung Đông cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Những chủ đề quan trọng nhất của thị trường trước khi khép lại tuần này vẫn là tính bền vững của đà tăng do AI dẫn dắt và liệu các dữ liệu kinh tế sắp công bố có đủ để biện minh cho kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn hay không.

Biểu đồ US100 (khung thời gian H1)

Quan sát biểu đồ US100, chỉ số này đã giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ (EMA200, đường màu đỏ) lần đầu tiên trong gần hai tuần. Các chỉ báo RSI và MACD cũng đã hạ nhiệt, mặc dù đợt điều chỉnh hiện tại vẫn có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh tiêu chuẩn theo tỷ lệ 1:1 trong xu hướng tăng lớn hơn. Việc chỉ số giảm xuống dưới vùng 29.750 điểm có thể là tín hiệu cho thấy nguy cơ xuất hiện một đợt điều chỉnh sâu hơn và sự suy giảm rõ rệt hơn về động lượng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Nguồn: xStation5