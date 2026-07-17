📉 US100 giảm 1,5%

Các chỉ số Mỹ bước vào nửa cuối tháng 7 với trạng thái yếu hơn. Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất trên Nasdaq, nơi các công ty công nghệ có tỷ trọng lớn nhất cũng là những cổ phiếu giảm mạnh nhất. Trong những tuần gần đây, tâm lý nhà đầu tư dần chuyển hướng khỏi các công ty hưởng lợi trực tiếp từ chi tiêu cơ sở hạ tầng AI, đặc biệt là các nhà cung cấp phần cứng như nhà sản xuất bán dẫn và các nhà sản xuất chip nhớ bao gồm Micron, SanDisk, Samsung và SK Hynix. Thị trường ngày càng đặt câu hỏi liệu các công ty công nghệ lớn (hyperscalers) có đang xây dựng quá mức cơ sở hạ tầng AI hay không, qua đó kích hoạt đợt điều chỉnh mạnh trong nhóm giao dịch AI mang tính đầu cơ cao nhất.

Cổ phiếu của các hyperscaler đang giữ giá tốt hơn so với các nhà sản xuất phần cứng, nhưng sự xoay vòng trong ngành hiện vẫn chưa đủ mạnh để bù đắp cho đợt bán tháo ở nhóm bán dẫn. Kết quả là rủi ro tập trung đang bắt đầu bộc lộ, trong khi giá dầu tăng trở lại và xung đột Mỹ-Iran leo thang đang bổ sung thêm yếu tố vĩ mô tiêu cực cho sự suy yếu của thị trường.

Hôm qua, Mỹ tái khẳng định rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đã chính thức được tái áp dụng, trong khi các cuộc đối đầu quân sự giữa Tehran và Washington vẫn tiếp diễn. Giá dầu đã phục hồi khoảng 20% từ mức đáy gần đây, và mặc dù dữ liệu CPI và PPI tháng 6 của Mỹ tích cực hơn kỳ vọng của Phố Wall, chúng vẫn chưa đủ để xoa dịu lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể quay trở lại trong những tháng tới.

Mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tích cực, bất chấp một số thất vọng riêng lẻ như báo cáo mới nhất của Netflix. Đồng thời, lo ngại đang gia tăng rằng các nhà sản xuất bán dẫn có thể bước vào một giai đoạn suy giảm theo chu kỳ mới. Càng nhiều nhà đầu tư định giá kịch bản này, dòng vốn rút khỏi các cổ phiếu liên quan đến AI có thể càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Meta Platforms gần đây thông báo kế hoạch ra mắt một mảng kinh doanh mới nhằm bán lại công suất tính toán AI dư thừa. Sau thông tin này, nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại liệu các hyperscaler như Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet và Oracle có đang đầu tư quá mức vào cơ sở hạ tầng AI hay không, cũng như liệu điều này có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu vốn (CAPEX) trong các quý tới hay không.

Rổ cổ phiếu High Beta Momentum của Goldman Sachs hiện đang hướng tới mức giảm khoảng 23% trong tháng này, đánh dấu hiệu suất hàng tháng tệ nhất trong vòng 17 năm. Rổ này bao gồm các cổ phiếu như Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum và Navitas Semiconductor, nhiều trong số đó cũng là những cái tên AI được nhà đầu tư cá nhân yêu thích.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đợt giảm hiện tại vẫn có thể chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời trong một xu hướng tăng dài hạn, bởi các yếu tố cơ bản của những công ty công nghệ hàng đầu vẫn duy trì trạng thái mạnh mẽ.

US100 (khung thời gian D1)

Biểu đồ ngày cho thấy vùng 28.200–30.700 điểm đã trở thành khu vực phân phối mạnh, effectively ngăn chỉ số phá vỡ các mức đỉnh lịch sử mới. US100 sau đó đã giảm mạnh xuống dưới đường EMA 50 ngày (đường màu cam), cho thấy xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang giảm.

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ theo giờ, US100 đang tiến gần đến biên dưới của kênh giá giảm. Khu vực 28.000–28.200 điểm có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Tuy nhiên, RSI trên khung giờ hiện chỉ ở mức 14,5, cho thấy chỉ số đang rơi vào trạng thái quá bán nghiêm trọng.

Nguồn: xStation5