US100 giảm 1.5% giữa lo ngại lạm phát và căng thẳng địa chính trị

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm gần 1.4%

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) đã giảm gần 1.4% trong bối cảnh thị trường lo ngại nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, sau những tín hiệu được Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày hôm qua.

Trước đó, thị trường – dựa trên các phát biểu từ giới chức Nhà Trắng – từng kỳ vọng Mỹ có thể rút khỏi xung đột và Iran có khả năng đạt được một thỏa thuận với Washington.

Tuy nhiên, Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng và khiến Mỹ “phải trả giá” vì can dự vào cuộc chiến chống Tehran.

Áp lực vĩ mô gia tăng: lợi suất và lạm phát

Lợi suất trái phiếu đang tăng, gây áp lực lên nhu cầu đối với tài sản rủi ro như cổ phiếu. Đồng thời, giá năng lượng tăng mạnh có nguy cơ đẩy nền kinh tế Mỹ vào trạng thái “lạm phát đình trệ” (stagflation), thậm chí là suy thoái nếu kéo dài.

Hiện thị trường đang đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro cùng lúc, đặc biệt là nguy cơ lạm phát hữu hình không chỉ thể hiện qua giá dầu tăng, mà còn được phản ánh trong dữ liệu ISM của Mỹ, cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, với chỉ số giá đầu vào tăng rõ rệt.

Phân tích kỹ thuật US100

US100 hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động EMA200, sau khi tiến sát ngưỡng này trong phiên trước.

Trên biểu đồ xuất hiện kênh giá giảm (descending channel), cho thấy xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế.

Kháng cự: vùng 24,500

vùng 24,500 Hỗ trợ: vùng 23,800 và 23,500 (trùng với bóng nến trên của phiên thứ Hai)

Tâm lý thị trường

Trong bối cảnh hiện tại, thị trường đang phản ứng đồng thời với rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi tài sản rủi ro. Nếu các yếu tố này tiếp tục kéo dài, biến động trên US100 có thể còn duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.