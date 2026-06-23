⬇️US100 giảm 2,6%

Trong vài tháng qua, câu chuyện của thị trường khá rõ ràng: trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực tăng trưởng, và những công ty đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng AI sẽ là những người chiến thắng chắc chắn trong thập kỷ tới. Các ông lớn công nghệ liên tục cạnh tranh bằng cách công bố các kế hoạch chi tiêu vốn (capex) ngày càng lớn, các nhà sản xuất chip liên tiếp lập kỷ lục, còn định giá cổ phiếu tăng mạnh mà gần như không còn phản ánh đúng các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, phiên giao dịch thứ Ba đã giáng một đòn mạnh vào sự lạc quan đó khi nhà đầu tư đồng loạt đặt ra câu hỏi vốn đã bị lãng quên trong thời gian qua: khi nào những khoản đầu tư khổng lồ vào AI mới thực sự chuyển hóa thành lợi nhuận?

Yếu tố kích hoạt trực tiếp là cú lao dốc của cổ phiếu SpaceX (-17%) trong phiên thứ Hai. Chỉ ít lâu sau đợt IPO đình đám, công ty đã phải tìm kiếm thêm nguồn vốn mới – một dấu hiệu cho thấy ngay cả những doanh nghiệp được xem là biểu tượng của "kỷ nguyên mới" cũng cần tiền mặt sớm hơn những gì thị trường kỳ vọng. Hôm nay, SpaceX hồi phục nhẹ khoảng 1%, nhưng phần còn lại của ngành đang phải trải qua một bài học đắt giá. Các nhà sản xuất chip là tâm điểm của đợt bán tháo: Micron giảm hơn 8%, Intel gần 7%, AMD và Qualcomm đều mất hơn 5%, còn quỹ iShares Semiconductor ETF (SOXX) lao dốc gần 6% trong phiên tiền mở cửa. Tại châu Âu, Infineon giảm 6,6%, ASML giảm 6%, còn STMicroelectronics mất hơn 7%. Tại châu Á, tác động còn nghiêm trọng hơn – chỉ số KOSPI giảm 10%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3, do Samsung và SK Hynix cùng lao dốc 12%.

Các yếu tố vĩ mô cũng đang tiếp thêm động lực cho làn sóng bán tháo. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch mới Kevin Warsh, Fed đang phát đi tín hiệu cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát, và thị trường hiện đã định giá 50 điểm cơ bản (bps) tăng lãi suất trước cuối năm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng (~4,19%), đồng USD mạnh lên mức cao nhất trong năm (USDIDX vượt 101), còn vàng giảm 1,5% xuống khoảng 4.127 USD/ounce. Dầu Brent cũng giảm xuống dưới 76 USD/thùng – trong điều kiện bình thường đây sẽ là tín hiệu tích cực đối với thị trường cổ phiếu, nhưng hôm nay không ai còn ăn mừng, khi sự chú ý của thị trường hoàn toàn tập trung vào tác động của lãi suất cao hơn đối với định giá các cổ phiếu tăng trưởng.

Còn về định giá thì sao? Hiện tại, Nasdaq 100 đang giao dịch với P/E (TTM) khoảng 35,3 lần – vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử, nhưng đã thấp hơn khá nhiều so với vùng đỉnh 39–40 lần ghi nhận vào tháng 5 năm nay, khi cơn sốt AI đạt đến đỉnh điểm. Nói cách khác, định giá vẫn đang ở mức cao, nhưng chưa đến mức tự nó cho thấy "bong bóng đang vỡ". Thay vào đó, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng, bất kỳ dấu hiệu lung lay nào của câu chuyện AI cũng đang đặt ra phép thử đầy khắc nghiệt đối với mức premium mà thị trường đã sẵn sàng trả cho các ông lớn công nghệ trong những tháng gần đây. Nguồn: XTB

Bảng dưới đây, hiển thị giá của các công cụ tài chính quan trọng nhất, sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức độ biến động của thị trường trong ngày hôm nay. Nguồn: xStation

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