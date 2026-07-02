US100 giảm gần 2% - Cổ phiếu bán dẫn lao dốc khi SanDisk mất 13% 🚩

Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán rất mạnh trong phiên giao dịch chiều thứ Năm, với nhóm bán dẫn dẫn đầu đà giảm. Nvidia và TSMC đều giảm gần 2%, trong khi SanDisk và Micron lần lượt mất khoảng 13% và 6,5%. Tesla cũng giảm hơn 8%, khi mức tăng gần 25% về lượng xe giao trong năm không đủ để duy trì tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 bất ngờ lao dốc hơn 700 điểm, xuống quanh 29.500 điểm, còn một số cổ phiếu bán dẫn ghi nhận mức giảm còn mạnh hơn. Ví dụ, Applied Materials (AMAT) đã giảm hơn 20% kể từ ngày 29/6.

Meta Platforms giảm gần 4,5%, trong khi áp lực bán lan rộng trên toàn chuỗi cung ứng linh kiện điện tử, từ Dell đến Arm Holdings. Ở chiều ngược lại, Apple nổi bật hơn thị trường với mức tăng gần 5%, cùng với Microsoft, trong khi các cổ phiếu thuộc lĩnh vực dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ CNTT và quốc phòng như Lockheed Martin và RTX Corp. đều giao dịch trong sắc xanh.

Bất chấp đợt bán tháo hôm nay, HSBC đã tăng gấp đôi mục tiêu giá đối với Intel từ 100 USD lên 200 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua. Ngân hàng kỳ vọng lượng CPU máy chủ xuất xưởng sẽ cải thiện cùng với nhu cầu gia tăng đối với dịch vụ Intel Foundry, đồng thời dự báo số lượng khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ sẽ tăng từ nửa cuối năm 2026, qua đó hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên, cổ phiếu Intel vẫn giảm hơn 5% trong hôm nay và hiện giao dịch dưới 120 USD.

Áp lực bổ sung đối với nhóm bán dẫn có thể đến từ các thông tin xuất hiện hôm qua cho thấy Apple đang cân nhắc mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Động thái này làm dấy lên lo ngại về vị thế cạnh tranh dài hạn của các nhà sản xuất chip nhớ tại Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan. Theo Bloomberg, Apple đang đàm phán với ChangXin Memory Technologies (CXMT) và Yangtze Memory Technologies (YMTC) nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm tác động từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu, mặc dù cả hai công ty đều nằm trong danh sách đen của Lầu Năm Góc do bị cáo buộc có liên hệ với lĩnh vực quân sự của Trung Quốc.

Bloomberg cũng cho biết Apple đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Trump nhằm giảm thiểu các hệ quả chính trị có thể phát sinh từ mối hợp tác này. Việc mở rộng mạng lưới nhà cung cấp sẽ giúp Apple đảm bảo nguồn cung chip nhớ, đồng thời giảm áp lực chi phí vốn đã buộc công ty phải tăng giá một số dòng sản phẩm trong thời gian gần đây.

Biến động của S&P 500

Nguồn: xStation 5

Trên khung thời gian 1 giờ, chỉ báo RSI của US100 đã giảm xuống dưới 30, báo hiệu trạng thái quá bán sâu. Chỉ số cũng không thể duy trì giao dịch phía trên cả EMA 50 và EMA 200, cho thấy động lượng tăng giá đã suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ đã tăng vài trăm phần trăm trong những tháng gần đây, thậm chí có mã tăng hơn 1.000% trong vòng một năm (bao gồm SanDisk và Micron), đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, trong một số trường hợp lên tới vài trăm phần trăm so với cùng kỳ. Do đó, đợt điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng chỉ là một nhịp chốt lời lành mạnh, thay vì khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn.

Nguồn: xStation 5

SanDisk và Micron (D1)

Quỹ ETF Roundhill Memory ETF (DRAM), quỹ đầu tư theo dõi ngành chip nhớ, đã giảm gần 20% trong tuần giao dịch rút ngắn này, sau khi gần như tăng gấp ba lần kể từ khi ra mắt vào ngày 2/4 cho đến đỉnh cuối tháng 6. Trong cùng khoảng thời gian: Micron giảm gần 15%. SanDisk lao dốc hơn 20% chỉ trong hai phiên giao dịch.

Nguồn: xStation 5

Một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất của ngành chip nhớ hiện đang trải qua đợt đảo chiều mạnh, khi hoạt động chốt lời hoàn toàn lấn át lực mua, bất chấp việc công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý ở mức kỷ lục và đồng thời nâng mạnh triển vọng kinh doanh. Giá cổ phiếu hiện đã lùi về vùng được ghi nhận lần cuối vào ngày 11/6.

Nguồn: xStation 5

Tesla chịu áp lực khi cổ phiếu giảm 7%

Tesla giảm hơn 7% mặc dù công bố số lượng xe bàn giao quý II vượt xa kỳ vọng. Công ty đã bàn giao 480.126 xe, cao hơn nhiều so với dự báo của Phố Wall là 406.600 xe, trong khi sản lượng đạt 451.758 xe. Phản ứng tiêu cực của thị trường có thể phản ánh hoạt động chốt lời, sau khi cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 13% trong bốn phiên giao dịch trước đó. Ngoài ra, mặc dù mảng lưu trữ năng lượng của Tesla cải thiện lên 13,5 GWh, kết quả này vẫn thấp hơn dự báo 20,6 GWh của William Blair. Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu Tesla đã giảm xuống dưới đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ). Nếu giá đóng cửa dưới 403 USD, điều này có thể xác nhận một xu hướng đảo chiều giảm giá.

Nguồn: xStation 5