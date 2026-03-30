US100 giảm mạnh 1,5% 🚩 Anthropic Claude tiếp tục gây áp lực lên Nasdaq một lần nữa

Tâm lý tiêu cực đang chi phối các chỉ số Phố Wall ngay đầu phiên giao dịch thứ Sáu, trong khi triển vọng phục hồi ngắn hạn vẫn còn rất bất định, bởi cuối tuần có thể mang đến thêm các diễn biến leo thang trong xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm hơn 1,5%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 4 điểm cơ bản, vượt mức 4,45%, trong khi chỉ số USD Index futures cũng mạnh lên trên 99,8, cho thấy đồng USD đang tăng giá so với rổ tiền tệ chính.

Nhà đầu tư không chỉ lo ngại tác động của giá dầu và khí đốt tăng cao đối với hoạt động kinh tế và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mà còn quan tâm đến quy mô chi tiêu vốn cho hạ tầng AI - yếu tố đã từng thúc đẩy nhóm cổ phiếu bán dẫn trong suốt quý IV/2025.

Nếu tăng trưởng chậm lại xảy ra, các công ty đã đầu tư mạnh vào công nghệ mới có thể chịu áp lực, điều này đã bắt đầu thể hiện ở những cổ phiếu như Microsoft và một số mã trong nhóm phần mềm.

Rủi ro bổ sung đến từ báo cáo của Fortune cho biết một mô hình mới của Anthropic mang tên Claude “Mythos” đã bị rò rỉ trước thời điểm ra mắt chính thức. Các chi tiết về mô hình này được cho là xuất hiện trong một bản nháp blog lưu trong một tệp dữ liệu không được bảo mật và có thể truy cập công khai.

Startup AI này cho biết nguyên nhân rò rỉ đến từ lỗi con người trong quá trình cấu hình hệ thống quản lý nội dung. Bản nháp bị rò rỉ mô tả một dòng mô hình AI mới có tên “Capybara”, được kỳ vọng lớn hơn và tiên tiến hơn so với mô hình Opus hiện tại.

Theo tài liệu rò rỉ, Capybara vượt trội hơn Claude Opus 4.6 trong các lĩnh vực như lập trình, suy luận học thuật và nhiệm vụ an ninh mạng. Bản nháp cũng mô tả Claude Mythos là mô hình AI mạnh nhất mà công ty từng phát triển.

Người phát ngôn của Anthropic xác nhận với Fortune rằng công ty đang phát triển một mô hình đa năng với nhiều cải tiến đáng kể trong lập trình và an ninh mạng. Các báo cáo cho thấy mô hình này có thể vượt qua các hệ thống AI hiện tại về năng lực an ninh mạng, khiến thị trường lo ngại rằng Anthropic có thể cạnh tranh trực tiếp với các công ty an ninh mạng, từ đó gây áp lực lên biên lợi nhuận và có thể dẫn đến dòng tiền rút ra từ khách hàng.

