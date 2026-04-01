🔴US100 Hạn Chế Đà Tăng Sau Bình Luận Của Trump

Các báo cáo truyền thông từ phiên giao dịch hôm qua cho thấy Donald Trump muốn Hoa Kỳ rút khỏi xung đột với Iran. Đồng thời, có thông tin rằng, ngoài khả năng rút Mỹ khỏi chiến dịch ném bom Iran, Trump có thể sẽ thông báo rút khỏi NATO. Donald Trump đã lên lịch phát biểu trước quốc dân Mỹ lúc 21:00 theo giờ miền Đông (Washington), tương đương 3:00 sáng giờ Trung Âu.

Trong bình luận gần đây trên nền tảng Truth Social, Trump cho biết Iran đã yêu cầu ngừng bắn. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền mới ở Iran ít cực đoan hơn và thông minh hơn đáng kể so với chính quyền trước. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng lệnh ngừng bắn chỉ có thể thực hiện sau khi Eo biển Hormuz được mở lại. Cho đến khi eo biển được mở, Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch ném bom chống lại Iran.

Donald Trump đang đưa ra rất nhiều bình luận về tình hình Iran gần đây, và không loại trừ khả năng thị trường cuối cùng sẽ ngừng phản ứng với các phát biểu của ông. Trong khi thị trường có vị thế rất lạc quan trong nửa đầu ngày, thông báo rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi Eo biển Hormuz được mở lại đang được nhận định là bế tắc kéo dài.

Phản ứng thị trường:

US100: Chỉ số đang giảm hơn 100 điểm.