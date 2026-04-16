US100 lập đỉnh lịch sử 📈 Điều gì đang thúc đẩy đà tăng của Phố Wall?

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đạt mức đỉnh lịch sử mới, được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư rằng xung đột Mỹ–Iran có thể sớm hạ nhiệt, giá năng lượng ổn định trở lại và Fed có thể chuyển sang lập trường “ôn hòa” hơn. S&P 500 tăng 0,8% và lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 7.000 điểm vào hôm qua, trong khi hôm nay hợp đồng Nasdaq 100 (US100) tăng gần 0,2%, thiết lập kỷ lục mới khi vượt 24.400 điểm.
-
Động lực chính của đợt tăng này là các công ty công nghệ lớn, với mức tăng trước giờ mở cửa được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC. Sự lạc quan xung quanh khả năng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã giúp hạ giá dầu và làm tăng khẩu vị rủi ro, bao gồm cả cổ phiếu.
-
Thị trường hiện đang chờ thêm thông tin về tiến triển đàm phán, yếu tố có thể duy trì xu hướng tăng. Kết quả kinh doanh từ các ngân hàng lớn (Bank of America, Morgan Stanley) cũng vượt kỳ vọng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
-
Đà tăng mạnh trong ngắn hạn của S&P 500 (khoảng 10% chỉ trong 11 ngày) là hiện tượng hiếm trong lịch sử và mang đến tín hiệu trái chiều cho tương lai. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy lợi nhuận ngắn hạn có thể ở mức vừa phải, nhưng tiềm năng dài hạn lại cao hơn.
-
Hôm nay, một yếu tố có thể tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan là báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Netflix, sẽ được công bố sau phiên giao dịch. Nền tảng hỗ trợ quan trọng cho thị trường cổ phiếu vẫn là sức khỏe tài chính vững chắc của các doanh nghiệp Mỹ. Có thể nói, mùa báo cáo lần này đã khởi đầu rất tích cực.
US100 (khung thời gian D1)
