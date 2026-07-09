US100 phục hồi 1% 🔼 SK hynix thu hút nhu cầu kỷ lục trước thềm niêm yết trên Nasdaq

Mặc dù cổ phiếu ngành bán dẫn vừa trải qua một đợt điều chỉnh, các nhà đầu tư toàn cầu vẫn chưa đánh mất sự quan tâm đối với trí tuệ nhân tạo. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng gần 1%, trong khi giá dầu Brent giảm từ khoảng 81 USD xuống dưới 78 USD/thùng, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư bất chấp những bất ổn kéo dài tại Trung Đông. Theo Bloomberg, nhu cầu đối với đợt chào bán Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) của SK hynix đã vượt số lượng cổ phiếu chào bán hơn 7 lần. Nếu mức giá cuối cùng được xác lập gần với giá cổ phiếu hiện tại, đây sẽ trở thành đợt niêm yết lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ của một doanh nghiệp nước ngoài.

Những điểm chính

Nhu cầu đối với ADR của SK hynix vượt nguồn cung hơn 7 lần, với tổng giá trị đăng ký khoảng 171,5 tỷ USD.

Công ty có thể huy động khoảng 24,5 tỷ USD, trở thành đợt niêm yết lớn thứ hai trong lịch sử Phố Wall của một doanh nghiệp nước ngoài, chỉ sau Alibaba.

Dù cổ phiếu đã điều chỉnh hơn 30% từ đỉnh lịch sử, các nhà đầu tư tổ chức vẫn mạnh tay gia tăng tỷ trọng vào lĩnh vực bộ nhớ phục vụ AI.

Nhu cầu khổng lồ bất chấp đợt điều chỉnh mạnh của cổ phiếu

SK hynix tiến hành chào bán ADR trong bối cảnh tâm lý đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn đã suy yếu đáng kể. Cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 30,5% so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 6, trong khi đối thủ Mỹ là Micron Technology cũng trải qua mức điều chỉnh tương tự. Điều này khiến một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu đà tăng nhờ AI có đang trở nên quá nóng hay không.

Tuy nhiên, dữ liệu của Bloomberg lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Đợt chào bán 177,9 triệu ADR đã thu hút lượng đăng ký trị giá khoảng 171,5 tỷ USD, tương đương nhu cầu cao gấp hơn 7 lần số chứng khoán được chào bán.

Điều này cho thấy các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới xem đợt điều chỉnh vừa qua không phải là dấu chấm hết của chu kỳ AI, mà là cơ hội để gia tăng tỷ trọng vào một trong những nhà cung cấp bộ nhớ AI hàng đầu thế giới.

Đợt niêm yết nước ngoài lớn thứ hai trong lịch sử Phố Wall

Đợt phát hành ADR lần này đại diện cho 17,79 triệu cổ phiếu phổ thông của SK hynix. Nếu giá ADR được xác lập tương ứng với mức giá đóng cửa hôm thứ Tư là khoảng 2,08 triệu won Hàn Quốc/cổ phiếu, công ty sẽ huy động được khoảng 24,5 tỷ USD.

Con số này sẽ giúp SK hynix trở thành doanh nghiệp nước ngoài có đợt niêm yết lớn thứ hai trong lịch sử thị trường Mỹ, chỉ đứng sau thương vụ kỷ lục 25 tỷ USD của Alibaba.

Mặc dù chỉ vài tuần trước, các nhà phân tích từng kỳ vọng thương vụ có thể huy động gần 29 tỷ USD, đợt điều chỉnh gần đây của cổ phiếu SK hynix đã khiến quy mô vốn huy động dự kiến giảm xuống. Tuy vậy, nhu cầu từ phía nhà đầu tư vẫn ở mức đặc biệt mạnh.

Một dấu hiệu khác cho thấy SK hynix coi việc niêm yết tại Mỹ là một cột mốc chiến lược chính là sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch Tập đoàn SK, Chey Tae-won. Theo các nguồn tin trong ngành, ông sẽ tham dự lễ niêm yết ADR trên Nasdaq vào thứ Sáu cùng với CEO SK hynix Kwak Noh-jung và các lãnh đạo cấp cao khác.

Trong sự kiện này, ban lãnh đạo dự kiến sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư toàn cầu về lợi thế công nghệ cũng như chiến lược tăng trưởng dài hạn trong lĩnh vực AI của SK hynix.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ chủ yếu được sử dụng để mở rộng công suất. SK hynix dự kiến xây dựng một nhà máy sản xuất bán dẫn mới cùng một cơ sở đóng gói chip tiên tiến tại Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bộ nhớ AI.

Ông Chey Tae-won cũng được kỳ vọng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ như Nvidia và Tesla, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các mối quan hệ hợp tác với những khách hàng AI lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư tổ chức lớn vẫn lạc quan về AI

Theo Bloomberg, đợt phát hành đã thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư dài hạn toàn cầu, các quỹ chuyên về công nghệ, quỹ đầu tư quốc gia và các nhà đầu tư tổ chức tập trung vào thị trường châu Á.

Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness được cho là đã bày tỏ ý định mua tổng cộng tới 7 tỷ USD ADR. Những cam kết quy mô lớn như vậy cho thấy các nhà đầu tư hàng đầu thế giới vẫn xem các nhà sản xuất bộ nhớ là một trong những đối tượng hưởng lợi dài hạn lớn nhất từ cuộc cách mạng AI.

Thương vụ này được dẫn dắt bởi những ngân hàng đầu tư lớn nhất Phố Wall, bao gồm Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Citi, càng cho thấy quy mô và tầm quan trọng của giao dịch.

Vì sao SK hynix lại quan trọng đối với ngành AI?

SK hynix hiện là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về High Bandwidth Memory (HBM) – một trong những thành phần quan trọng nhất được sử dụng trong các bộ tăng tốc AI do Nvidia và AMD phát triển. Nếu không có thế hệ bộ nhớ mới này, ngay cả những GPU mạnh nhất cũng không thể đạt được hiệu năng huấn luyện và suy luận AI như hiện nay.

Điều đó khiến SK hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI trên toàn cầu. Mỗi khi số lượng GPU được xuất xưởng tăng lên, nhu cầu đối với bộ nhớ HBM tiên tiến cũng tăng theo.

Từ góc độ đầu tư, SK hynix đã trở thành một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành trí tuệ nhân tạo.

Đây có phải là một tín hiệu tích cực khác đối với ngành bán dẫn?

Theo quan điểm của tôi, có. Nếu các nhà đầu tư thực sự tin rằng làn sóng AI đang đi đến hồi kết, sẽ rất khó để lý giải vì sao một trong những đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất những năm gần đây lại thu hút lượng đăng ký vượt nguồn cung hơn 7 lần.

Quan trọng hơn, nhu cầu áp đảo này xuất hiện sau khi cổ phiếu SK hynix đã giảm hơn 30% từ đỉnh lịch sử, trong khi Micron cũng trải qua một đợt điều chỉnh tương tự. Điều đó cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn coi đợt suy yếu gần đây chỉ là một nhịp điều chỉnh bình thường trong một xu hướng tăng trưởng dài hạn lớn hơn nhiều.

Mặc dù biến động của nhóm cổ phiếu bán dẫn có thể vẫn ở mức cao trong ngắn hạn, nhu cầu vượt trội đối với đợt phát hành ADR của SK hynix cho thấy dòng vốn tổ chức vẫn đang tiếp tục xây dựng vị thế dài hạn đối với trí tuệ nhân tạo. Đây là một tín hiệu tích cực không chỉ đối với các nhà sản xuất bộ nhớ mà còn đối với toàn bộ hệ sinh thái AI.

US100 và ADR của SK hynix (biểu đồ D1)

Hợp đồng tương lai US100 đã chặn được đà giảm tại EMA50 (đường màu cam), và nếu vượt trở lại mốc 30.000 điểm, thị trường có thể chứng kiến sự trở lại của tâm lý lạc quan trên Phố Wall.

Nguồn: xStation 5

ADR của SK hynix niêm yết tại châu Âu đã phục hồi hơn 15% từ mức đáy gần đây, trong khi cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 15% so với đỉnh lịch sử. Một lần nữa, đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50) đã đóng vai trò là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Nguồn: xStation 5