US100 phục hồi nhờ kết quả tài chính kỷ lục của TSMC 🤖 🚀

Hợp đồng tương lai Nasdaq đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp, bật trở lại từ đường trung bình động hàm mũ 30 ngày nhờ sự lạc quan mới về AI sau kết quả kỷ lục của ông lớn sản xuất chip TSMC. Căng thẳng địa chính trị giảm bớt cũng đang hỗ trợ tâm lý ưa rủi ro, mặc dù mùa báo cáo lợi nhuận vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng.

Đợt bán tháo ngày hôm qua trên US100 đã dừng trước mức thoái lui Fibonacci 61,8% của sóng bán từ tháng 10–11/2025. Hợp đồng đóng cửa tại EMA30 (màu tím nhạt), đánh dấu một sự hồi phục thành công từ đầu phiên châu Âu. Mức tăng hiện tại đang bị hạn chế bởi mức Fibo 78,6%, và có thể tăng tốc hoặc chững lại tùy thuộc vào kết quả lợi nhuận của các ngân hàng trong phiên hôm nay.

Điều gì đang dẫn dắt US100 hôm nay?