US100 phục hồi nhờ kết quả tài chính kỷ lục của TSMC 🤖 🚀

Hợp đồng tương lai Nasdaq đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp, bật trở lại từ đường trung bình động hàm mũ 30 ngày nhờ sự lạc quan mới về AI sau kết quả kỷ lục của ông lớn sản xuất chip TSMC. Căng thẳng địa chính trị giảm bớt cũng đang hỗ trợ tâm lý ưa rủi ro, mặc dù mùa báo cáo lợi nhuận vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng.
Đợt bán tháo ngày hôm qua trên US100 đã dừng trước mức thoái lui Fibonacci 61,8% của sóng bán từ tháng 10–11/2025. Hợp đồng đóng cửa tại EMA30 (màu tím nhạt), đánh dấu một sự hồi phục thành công từ đầu phiên châu Âu. Mức tăng hiện tại đang bị hạn chế bởi mức Fibo 78,6%, và có thể tăng tốc hoặc chững lại tùy thuộc vào kết quả lợi nhuận của các ngân hàng trong phiên hôm nay.
Điều gì đang dẫn dắt US100 hôm nay?
-
TSMC đạt cột mốc doanh thu 1 nghìn tỷ TWD, với tăng trưởng lợi nhuận ròng 35% trong quý 4/2025. Hoạt động tính toán hiệu năng cao vẫn là động lực chính; các chip tiên tiến (7nm hoặc nhỏ hơn) chiếm 77% doanh thu wafer.
-
Công ty dự kiến chi 52–56 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sự bền vững của làn sóng AI toàn cầu. TSMC kỳ vọng doanh thu tăng khoảng 30%, vượt dự báo của các nhà phân tích, khi nhu cầu về AI accelerator từ khách hàng như Nvidia, AMD và các nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn vẫn mạnh. Mở rộng bao gồm các nhà máy mới ở Mỹ, Nhật Bản và Đức, trong khi phát triển chip tiên tiến vẫn được duy trì tại Đài Loan.
-
Rủi ro địa chính trị đã giảm nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu hòa dịu về Iran, cho thấy các cuộc biểu tình đã lắng xuống, giảm lo ngại về khả năng hành động quân sự sắp tới của Mỹ. Điều này giúp làm dịu nhu cầu tài sản an toàn đã đẩy giá vàng và dầu lên mức cao nhiều phiên. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao và các xung đột hiện tại tiếp tục hạn chế tâm lý ưa rủi ro trên Phố Wall.
-
Kết quả lợi nhuận của các ngân hàng Mỹ có thể tác động kép tới nhóm công nghệ. Kết quả Q4 mạnh mẽ từ Morgan Stanley, Goldman Sachs và BlackRock có thể thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro, nhưng việc tái cân bằng vốn có thể dịch chuyển dòng tiền trở lại các ngân hàng vốn đang chịu áp lực gần đây, từ đó hạn chế đà tăng thêm của các cổ phiếu công nghệ như Nvidia (tăng 0,9% trong giao dịch trước thị trường).
Kết quả kinh doanh của BlackRock nói lên điều gì về thị trường?
Mở phiên Mỹ: Báo cáo tài chính từ ngân hàng và quỹ đầu tư giúp thị trường phục hồi
Dòng vốn chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ châu Âu 💸🔎
Sản lượng nghiền yếu tại châu Âu và các vụ thu hoạch thuận lợi ở châu Phi đang kéo giá đi xuống
