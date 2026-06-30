⬆️US100 tăng 1,6% vào cuối quý II

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc quý trong tâm lý rất tích cực, được hỗ trợ bởi sức chống chịu của nền kinh tế và làn sóng bùng nổ không ngừng của lĩnh vực công nghệ. Bất chấp những biến động địa chính trị trong ngắn hạn, chiến lược "mua khi thị trường điều chỉnh" (buy the dips) vẫn là lựa chọn chủ đạo của giới đầu tư.

Những điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay và toàn bộ quý vừa qua

Quý tăng mạnh nhất trong nhiều năm: Chỉ số S&P 500 khép lại quý tăng mạnh nhất trong 6 năm. Chỉ trong ba tháng, vốn hóa của chỉ số này đã tăng thêm khoảng 8.000 tỷ USD. Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư được củng cố nhờ thị trường lao động vững chắc và niềm tin tiêu dùng tích cực.

Công nghệ và AI tiếp tục dẫn dắt: Nasdaq 100 (US100) tăng 1,6%. Trong khi đó, Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index đang hướng tới quý tăng mạnh nhất trong lịch sử, nhờ nền tảng cơ bản tích cực và xu hướng phát triển dài hạn của trí tuệ nhân tạo (AI).

"June Swoon" – Tháng 6 điều chỉnh: Mặc dù cả quý diễn biến rất tích cực, S&P 500 vẫn giảm khoảng 0,8% trong tháng 6. Tuy nhiên, mức giảm này đã thu hẹp đáng kể so với thời điểm từng lao dốc gần 5%. Nguyên nhân chủ yếu là dòng tiền luân chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small caps) cùng với hoạt động chốt lời sau khi chỉ số đã tăng hơn 5% trong tháng 5.

Địa chính trị và giá dầu giảm: Thị trường tiếp tục theo dõi sát các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Qatar. Kỳ vọng về một thỏa thuận lâu dài cùng với việc lưu thông qua eo biển Hormuz được cải thiện đã khiến giá dầu thô hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch.

US100 tiếp tục tăng mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp và hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 1,5%. Nguồn: xStation5

US500 vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ trong tháng 6. Nguồn: xStation5