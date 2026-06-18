US100 tăng 2,7% trước kỳ nghỉ cuối tuần 🚀

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đang tăng gần 2,7% (+2% sau khi chuyển đổi kỳ hạn hợp đồng), giao dịch ở mức sát ngay dưới đỉnh cao lịch sử vừa được thiết lập tại khoảng 30.790 điểm, trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran giúp giảm bớt mức bù rủi ro địa chính trị và hướng dòng vốn quay trở lại các loại cổ phiếu có độ rủi ro cao hơn.

Nguồn: xStation5

Tâm lý ưa thích rủi ro trở lại, cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng

Riêng ngành Công nghệ đã trở thành động lực chính cho phiên tăng giá của Nasdaq 100, tăng 2,34% và đóng góp phần lớn vào mức tăng chung của chỉ số. Đợt tăng này được dẫn dắt bởi các ông lớn trong lĩnh vực bán dẫn như Broadcom (+4,14%) và Nvidia (+1,94%), dễ dàng bù đắp cho mức giảm nhẹ của Microsoft (-0,89%). Trong khi đó, nhóm Dịch vụ truyền thông (+0,69%) và Tiêu dùng không thiết yếu (+0,55%) cũng hỗ trợ tích cực nhờ Amazon (+1,97%), lấn át hoàn toàn đà suy yếu cục bộ ở nhóm Năng lượng (-2,30%) và Chăm sóc sức khỏe (-0,78%).

Hiệu suất các cổ phiếu thuộc Nasdaq 100 trong ngày hôm nay. Nguồn: XTB Research

🚀 Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất (Đà tăng của nhóm bán dẫn và lưu trữ dữ liệu)

Bảng xếp hạng tăng giá hôm nay gần như hoàn toàn thuộc về các công ty sản xuất chip và bộ nhớ, nhờ lực mua rất mạnh trong lĩnh vực phần cứng công nghệ:

Marvell Technology: +11,44% — Dẫn đầu toàn bộ chỉ số với mức tăng hai chữ số, tiếp tục nối dài chuỗi tăng mạnh từ đầu năm.

Sandisk: +10,41% — Theo sát phía sau, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 812%.

Intel: +8,30% — Bứt phá mạnh trong một phiên, vượt qua vùng kháng cự quan trọng.

Western Digital: +8,22% — Tăng mạnh tương tự Sandisk khi nhu cầu đối với nhóm lưu trữ dữ liệu gia tăng.

KLA Corporation: +7,77% — Phục hồi mạnh bất chấp xu hướng trung hạn (1 tháng và từ đầu năm) vẫn khá tiêu cực.

Các cổ phiếu phần cứng đáng chú ý khác gồm Micron Technology (+7,62%), Monolithic Power Systems (+6,31%) và ARM Holdings (+5,86%).

📉 Top 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất (Nhóm phần mềm và dịch vụ gây áp lực)

Trong khi nhóm phần cứng bứt phá, các công ty tư vấn CNTT, phần mềm doanh nghiệp và một số doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe lại chịu áp lực bán đáng kể:

Cognizant Technology Solutions: -9,17% — Cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày, nâng mức giảm từ đầu năm lên -46,8%.

Strategy: -4,55% — Tiếp tục xu hướng suy yếu, khiến mức lợi nhuận trong 1 năm giảm xuống dưới -70%.

Palantir Technologies: -3,38% — Điều chỉnh trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển trong lĩnh vực công nghệ, với hệ số P/E vẫn ở mức rất cao là 141,1.

AppLovin: -3,21% — Chuyển sang trạng thái giảm trong tháng, hiện thấp hơn khoảng 31% so với đầu năm.

Datadog: -3,12% — Điều chỉnh nhẹ dù vẫn duy trì hiệu suất tích cực trong 1 năm qua (+75,6%).

Tóm tắt các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong ngày. Nguồn: XTB Research

Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và áp lực hậu cuộc họp Fed được giải tỏa

Căng thẳng địa chính trị giảm mạnh sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Iran bất ngờ đẩy nhanh tiến trình bằng việc ký bản ghi nhớ hòa bình tạm thời vào ngày thứ Tư. Thỏa thuận có hiệu lực từ thứ Năm, mở đường cho việc mở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động vận tải thương mại và từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran, trong khi các vấn đề phức tạp hơn như chương trình hạt nhân của Tehran sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày tới.

Bước ngoặt ngoại giao bất ngờ này đã nhanh chóng xóa bỏ phần lớn phần bù rủi ro chiến tranh trên thị trường dầu mỏ, khiến giá dầu Brent giảm tới 3%, xuống quanh 78 USD/thùng, đồng thời kích hoạt một đợt phục hồi mạnh trên Phố Wall khi dòng tiền rút khỏi các tài sản phòng hộ năng lượng và quay trở lại thị trường cổ phiếu.

Bên cạnh đó, quyết định mới nhất của FOMC cũng giúp loại bỏ phần nào sự không chắc chắn liên quan đến xu hướng diều hâu của Fed, mặc dù cuộc họp báo đầu tiên của Kevin Warsh được đánh giá là khá ngắn gọn và ít thông tin.

Chỉ số Dollar Index (USDIDX) tăng 1% trong tuần này lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, được hỗ trợ bởi kết quả mang tính diều hâu của cuộc họp FOMC đầu tiên dưới thời Kevin Warsh. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (hợp đồng TNOTE, đường màu vàng, hiển thị theo trục đảo ngược) chỉ biến động ở mức vừa phải. Nguồn: xStation5