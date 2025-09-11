US30 tăng 1,3% đạt mức đỉnh lịch sử mới 📈

Hợp đồng tương lai Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (US30) hôm nay tăng gần 1,3%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/8. Chỉ số được hỗ trợ nhờ đà tăng của các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất, bao gồm UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams và Goldman Sachs, với mức tăng từ 2,2% đến 3,2% trong phiên hôm nay.

Thị trường đón nhận dữ liệu yếu hơn từ thị trường lao động Mỹ một cách lạc quan, bởi điều này làm gia tăng khả năng Fed sẽ thực hiện một loạt đợt cắt giảm lãi suất, trong khi lạm phát nhìn chung phù hợp với dự báo (dù tốc độ tăng theo tháng cao gấp đôi so với tháng 7). Biểu đồ chỉ số US30 (khung thời gian D1) Hợp đồng tương lai Dow Jones hôm nay vượt mốc 46.000 điểm, nhưng chỉ báo RSI vẫn chưa chạm ngưỡng 70, điều này cho thấy thị trường chưa rơi vào trạng thái quá mua. Nguồn: xStation5

