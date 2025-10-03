US500 đạt mức đỉnh mới📈Applied Materials lao dốc, RareEarth USA tăng vọt nhờ tin đồn về thỏa thuận với Hoa Kỳ

Thị trường tiếp tục tăng bất chấp khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài (nền tảng Kalshi ước tính khoảng 15 ngày).

Chỉ số US500 đang tiến tới mức đỉnh lịch sử mới, tiếp cận ngưỡng 6.800 điểm sau khi dữ liệu ISM Dịch vụ Mỹ công bố yếu hơn dự báo.

Applied Materials giảm giá sau khi cảnh báo chính sách thương mại của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

USA Rare Earth, một công ty khai thác đất hiếm, tăng vọt do đồn đoán về khả năng đạt thỏa thuận với chính phủ Mỹ.

Chỉ số US500 tiếp tục leo lên mức kỷ lục, trong khi chỉ số RSI vượt 73 điểm, cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ và động lượng tăng giá toàn thị trường bất chấp tình trạng chính phủ đóng cửa. Lịch sử cũng cho thấy: sau 86% các lần đóng cửa, S&P 500 thường giao dịch cao hơn trong vòng 12 tháng với mức tăng trung bình +12,7%, mặc dù chỉ khoảng 55% số lần chỉ số này cao hơn ngay khi kết thúc đóng cửa. Lý do là trong thập niên 1970–1980, các đợt đóng cửa thường đi kèm bán tháo mạnh. Tuy nhiên, kể từ năm 1995, S&P 500 đã tăng sau mọi lần đóng cửa chính phủ. Về dữ liệu vĩ mô, báo cáo ISM cho thấy đơn hàng mới giảm mạnh, kéo chỉ số chính xuống thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, các chỉ số phụ về việc làm và giá cả lại tăng nhẹ, vượt dự báo.

Applied Materials (AMAT.US) giảm khoảng 2% sau khi gã khổng lồ thiết bị bán dẫn này cảnh báo doanh thu tài khóa 2026 của họ có thể giảm 600 triệu USD. Sự sụt giảm này xuất phát từ một quy tắc mới do Cục Công nghiệp và An ninh (Bureau of Industry and Security) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành, dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng trong tương lai.

Freeport-McMoRan (FCX) tăng 1,3% sau khi ngân hàng UBS nâng cấp xếp hạng nhà sản xuất đồng và vàng này từ "trung lập" lên "mua", báo hiệu niềm tin lớn hơn vào triển vọng của công ty.

Baidu (BIDU.US) tăng gần 2% sau khi ngân hàng Morgan Stanley nâng mục tiêu giá cho nhà điều hành công cụ tìm kiếm Trung Quốc này từ 100 USD lên 140 USD, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

USA Rare Earth (USAR.US) tăng vọt khoảng 10% sau khi CNBC đưa tin công ty đang đàm phán trực tiếp với chính quyền Trump. Tin tức này thúc đẩy suy đoán về một thỏa thuận tiềm năng với chính phủ Mỹ, làm tăng sự lạc quan của nhà đầu tư.

Maplebear (CART.US) , giảm khoảng 1,5% sau khi nhà phân tích Tom Champion của Piper Sandler hạ cấp cổ phiếu này từ "tăng tỷ trọng" xuống "trung lập", với lý do cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ giao hàng.

Tronox Holdings (TROX.US) giảm gần 3% sau khi JPMorgan cắt giảm xếp hạng từ "tăng tỷ trọng" xuống "trung lập", viện dẫn các điều kiện ngày càng xấu đi trong ngành công nghiệp Titanium Dioxide (TiO2) có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong ngắn hạn.

Applied Materials (AMAT.US): Cổ phiếu điều chỉnh sau khi chạm mức thoái lui Fibonacci 71,6% của đợt tăng tháng 6/2024. Vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên quanh 205 USD, được xác định bởi phản ứng giá trước đây và mức thoái lui 61,8% Fibonacci.



Freeport-McMoRan (FCX.US): Cổ phiếu đang cố gắng quay lại xu hướng tăng, hình thành mô hình phục hồi chữ V từ đáy giá gần 32 USD.

