US500 giảm 1% trước thềm công bố biên bản FOMC

Tình hình trên Phố Wall trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 tối nay đang vô cùng căng thẳng. US500 giảm khoảng 1%, khi nhà đầu tư lo ngại "bóng ma lạm phát" quay trở lại, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Bên cạnh đó, một nghiên cứu gần đây của Fed New York cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp chịu tác động từ thuế quan vẫn đang lên kế hoạch tiếp tục tăng giá.

Liệu biên bản cuộc họp (minutes) tối nay có khiến đợt bán tháo trở nên nghiêm trọng hơn? Tất cả sẽ phụ thuộc vào việc liệu nhiều thành viên Fed có nhìn thấy rủi ro lạm phát gia tăng và thực sự cho rằng khả năng quay trở lại chu kỳ tăng lãi suất là hiện hữu hay không.

Sự chia rẽ trong Dot Plot: Thế cân bằng giữa phe "diều hâu"

Cuộc họp tháng 6 kết thúc với quyết định đồng thuận giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, nhưng biểu đồ Dot Plot lại cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong Fed:

9 trong số 18 thành viên ủng hộ ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay nếu lạm phát vẫn duy trì trên mức 2%.

8 thành viên muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi chỉ 1 người kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm.

Bản thân Kevin Warsh không công bố dự báo của mình, điều này càng làm gia tăng sự bí ẩn về quan điểm thực sự của ông.

Biên bản cuộc họp sẽ cho thấy mức độ quyết tâm của nhóm thành viên yêu cầu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, cũng như liệu cuộc chiến chống lạm phát (đã kéo dài 5 năm với mức lạm phát cao hơn mục tiêu) có hoàn toàn lấn át những lo ngại về thị trường lao động hay không.

Biểu đồ cho thấy phân bổ kỳ vọng lãi suất của các thành viên FOMC

Một nửa số thành viên FOMC kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất trong năm nay, nửa còn lại thì không. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát và nền kinh tế. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Hiệu ứng Warsh: Kiệm lời hơn, nhiều biến động hơn

Chủ tịch Fed mới đã ngay lập tức tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong cách Fed truyền thông. Ông rút ngắn tuyên bố sau cuộc họp tháng 6 từ hơn 300 từ xuống chỉ còn khoảng 130 từ, đồng thời loại bỏ hoàn toàn hình thức dự đoán truyền thống.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc các ngân hàng trung ương sẽ ít phụ thuộc hơn vào dữ liệu thực tế, và phụ thuộc nhiều hơn vào các dự báo, khiến các quyết định thay đổi chính sách tiền tệ trở nên thường xuyên hơn và khó dự đoán hơn.

Tuy nhiên, James Bullard cảnh báo rằng phong cách mới này, gợi nhớ tới thời kỳ của Alan Greenspan, có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn. Có khả năng rất lớn rằng biên bản cuộc họp tối nay sẽ ngắn hơn và ít chi tiết hơn bình thường. Đối với một thị trường đang hoảng sợ, việc thiếu các tín hiệu định hướng rõ ràng sẽ là cái cớ hoàn hảo để dòng tiền tiếp tục rời bỏ tài sản rủi ro.

Biên bản cuộc họp có khiến thị trường chứng khoán giảm sâu hơn không?

Yếu tố quan trọng nhất để đánh giá tình hình chính là độ trễ về thời gian. Biên bản tối nay phản ánh quan điểm của các thành viên FOMC vào giữa tháng 6, thời điểm những lo ngại về lạm phát dai dẳng (được thúc đẩy bởi căng thẳng với Iran và giá năng lượng) đang ở mức cao nhất.

Sau đó điều gì đã xảy ra?

Diễn đàn Sintra mang lại sự nhẹ nhõm: Tuần trước, tại hội nghị ECB ở Sintra, Kevin Warsh đã dịu giọng hơn khi cho rằng rủi ro lạm phát gần đây đã giảm bớt. John Williams của Fed New York cũng phát đi thông điệp tương tự.

Định vị của thị trường: Các nhà giao dịch quyền chọn thậm chí bắt đầu đặt cược rằng thị trường đang định giá Fed quá "diều hâu", và kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất đã bị thổi phồng.

Căng thẳng Trung Đông quay trở lại: Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn không còn hiệu lực và cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Iran, khiến giá dầu tăng lên gần 80 USD/thùng.

Phố Wall hiện đã chịu áp lực bán mạnh do những lo ngại mới về lạm phát, và nếu biên bản giữa tháng 6 mang giọng điệu "diều hâu", điều đó sẽ rơi đúng vào tâm lý đang rất nhạy cảm của thị trường và có thể khiến đà giảm sâu hơn. Thị trường sẽ có bằng chứng rõ ràng rằng Fed từng ở rất gần một quyết định tăng lãi suất, và nếu giá dầu tiếp tục đi lên, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 có thể một lần nữa được định giá, dù đây sẽ là kịch bản mà Donald Trump không mong muốn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hy vọng dành cho phe mua cổ phiếu là kịch bản biên bản cho thấy Fed có lập trường cân bằng hơn và sẵn sàng thỏa hiệp, qua đó giúp thị trường lãi suất hạ nhiệt và tạo điều kiện cho chứng khoán hồi phục. Dĩ nhiên, việc Mỹ không tiến hành tấn công Iran trong tối nay hoặc qua đêm cũng có thể cải thiện tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, US500 hiện giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/6, phá vỡ mốc 7.500 điểm cũng như mức Fibonacci thoái lui 38,2% của nhịp tăng gần nhất. Nếu biên bản cuộc họp cho thấy sức mạnh của phe "diều hâu", chỉ số hoàn toàn có thể quay về 7.400 điểm. Ngược lại, nếu biên bản có quan điểm cân bằng hơn và Mỹ không tấn công Iran, giá có thể nhanh chóng quay trở lại trên 7.500 điểm, qua đó phát đi tín hiệu rõ ràng về việc xu hướng tăng sẽ tiếp tục.