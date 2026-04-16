⬆️US500 lập đỉnh lịch sử!

US500 đã vượt mốc 7.000 điểm vào thứ Ba và tiếp tục đạt các mức đỉnh lịch sử mới trong phiên thứ Tư, trong bối cảnh kỳ vọng bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Hiện tại, US500 đang kiểm tra vùng 7.050 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp. Động lực chính rõ ràng là kỳ vọng chấm dứt xung đột tại Iran. Bản thân Iran cũng cho biết, nếu các cuộc đàm phán đạt kết quả tích cực, nước này có thể cho phép sử dụng vùng biển Oman để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Tuy nhiên, xét trên toàn bộ Phố Wall, kết quả tài chính doanh nghiệp vẫn là yếu tố then chốt. Ngành ngân hàng đã có khởi đầu vững chắc cho mùa báo cáo quý 1/2026, chủ yếu nhờ sự phục hồi ấn tượng của mảng ngân hàng đầu tư và hoạt động mua bán – sáp nhập. Goldman Sachs gây bất ngờ tích cực khi báo cáo phí ngân hàng đầu tư tăng 48% và doanh thu giao dịch cổ phiếu đạt kỷ lục, dù mảng FICC lại gây thất vọng. Citigroup đạt doanh thu cao nhất trong một thập kỷ, với lợi nhuận tăng 42% nhờ quá trình tái cấu trúc vận hành hiệu quả. JPMorgan Chase và Bank of America cũng vượt dự báo lợi nhuận, được hỗ trợ bởi thu nhập lãi ổn định, dù trong trường hợp của JPMorgan, nhà đầu tư lo ngại về kế hoạch chi tiêu cao hơn dự kiến cho phần còn lại của năm. Wells Fargo có kết quả yếu nhất trong nhóm; dù vượt EPS, ngân hàng này gây thất vọng do doanh thu thấp hơn kỳ vọng và hướng dẫn thu nhập lãi ròng (NII) thận trọng, phản ánh tác động khác nhau của môi trường lãi suất cao lên từng mô hình kinh doanh.

Kỳ vọng đối với báo cáo của Netflix hôm nay là rất cao, thị trường chờ đợi xác nhận về hiệu quả của chiến lược kiếm tiền mới và việc siết chặt chia sẻ tài khoản. Các nhà phân tích dự báo doanh thu khoảng 12,17 tỷ USD (tăng 15,4% y/y) và số thuê bao ròng tăng hơn 4,5 triệu, chủ yếu nhờ mảng quảng cáo đang phát triển mạnh, hiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong các đăng ký mới. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến biên lợi nhuận hoạt động, dự kiến đạt mức kỷ lục 32%, cũng như các bình luận từ ban lãnh đạo về kế hoạch tăng giá và phát triển dịch vụ phát trực tiếp (live streaming).

Trong khi đó, “gã khổng lồ” Đài Loan TSMC đã công bố kết quả kỷ lục quý 1/2026, trở thành động lực tăng trưởng mạnh cho toàn bộ ngành công nghệ. Công ty ghi nhận mức tăng lợi nhuận ròng 58% so với cùng kỳ, đạt 18,1 tỷ USD trên doanh thu 36 tỷ USD, nhờ nhu cầu bền vững đối với các chip AI tiên tiến. Việc duy trì biên lợi nhuận gộp lên tới 66,2% khẳng định vị thế thống trị của TSMC như một mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Kết hợp với mức tăng trưởng doanh thu 40% y/y, công ty trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng công nghệ hiện tại. Dù không thuộc chỉ số S&P 500, TSMC vẫn là một trong những công ty lớn nhất thế giới, giao dịch dưới dạng ADR trên NYSE và có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cổ phiếu công nghệ khác.