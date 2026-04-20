USA Rare Earth thâu tóm các mỏ kim loại đất hiếm trọng yếu tại Brazil ⛏️

USA Rare Earth (USAR.US) đã công bố việc mua lại công ty Serra Verde của Brazil với giá 2,8 tỷ USD, đánh dấu một bước đi then chốt hướng tới việc giảm bớt sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng phương Tây vào Trung Quốc.

Serra Verde là một công ty chủ chốt trên thị trường khai thác mỏ của Brazil, vận hành một mỏ chiến lược tại bang Goiás. Điều làm cho tài sản này trở nên độc nhất là việc đây là một trong số ít các mỏ quy mô lớn ngoài châu Á khai thác các trầm tích hiếm dưới dạng đất sét hấp phụ ion. Những loại trầm tích này được đánh giá rất cao trong ngành vì chúng tương đối dễ khai thác và có hàm lượng đặc biệt cao các nguyên tố đất hiếm nặng (như dysprosium và terbium). Đây là những nguyên tố đắt nhất và khan hiếm nhất trên thị trường, tuyệt đối cần thiết cho việc sản xuất nam châm hiệu suất cao chịu được nhiệt độ cao.

Thị trường đã phản ứng với tin tức này bằng sự hưng phấn lớn, và cổ phiếu của công ty Hoa Kỳ này đã tăng vọt hơn 10% sau thông báo. Các nhà đầu tư rõ ràng đánh giá cao bước đi này, nhìn thấy ở đó tiềm năng thực sự để phá vỡ thế độc quyền của châu Á trên thị trường nguyên liệu thô quan trọng. Giao dịch này, dự kiến vào quý 3 năm 2026, trực tiếp giải quyết nhu cầu địa chính trị về việc đa dạng hóa khẩn cấp các nguồn tài nguyên chiến lược.

Quyết định này là một phần của bối cảnh rộng lớn hơn về cạnh tranh toàn cầu, trong đó kim loại đất hiếm đóng vai trò là một quân bài mặc cả then chốt. Mỏ được thâu tóm cung cấp bốn nguyên tố từ tính quan trọng nhất (neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium), vốn tuyệt đối cần thiết cho sản xuất điện tử hiện đại, xe điện và thiết bị quân sự tiên tiến. Nhu cầu ổn định được đảm bảo bởi một thỏa thuận bao tiêu (offtake agreement) 15 năm đã được ký kết. Thỏa thuận này bao phủ 100% sản lượng của các kim loại này và đang được thực hiện với sự tham gia mạnh mẽ từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và vốn tư nhân.

Đối với Hoa Kỳ, việc thâu tóm này bởi Rare Earth củng cố vị thế dẫn đầu không thể tranh cãi của mình trong việc xây dựng một hệ sinh thái kim loại đất hiếm an toàn ở phương Tây. Sự hỗ trợ ngày càng tăng từ Washington, nơi đang tích cực tìm cách thúc đẩy các khoản đầu tư thượng nguồn và đảm bảo nguồn cung, giúp giảm bớt rủi ro vận hành. Với nhu cầu tăng trưởng theo cấp số nhân do quá trình chuyển đổi năng lượng thúc đẩy, quyền tiếp cận độc quyền vào một mỏ lớn như vậy ngoài châu Á mang lại cho công ty một lợi thế cạnh tranh khổng lồ. Mức tăng hai chữ số của giá cổ phiếu cuối cùng xác nhận rằng việc đảm bảo tính độc lập trong chuỗi cung ứng chiến lược là một trong những chất xúc tác tăng trưởng được săn đón nhất đối với Wall Street.

Giá cổ phiếu của công ty đang tăng mạnh trong ngày hôm nay, mặc dù đà tăng đang chậm lại khi phiên giao dịch chiều thứ Hai diễn ra, và chỉ số RSI cho đường trung bình động 14 ngày đang tiến gần mức 70 điểm — mức mà tại đó các đợt điều chỉnh giảm đã từng xảy ra trong quá khứ. Nguồn: xStation