USDIDX - Lạm phát tăng cao đẩy Fed vào thế khó?

Lạm phát tăng cao bởi cuộc chiến Mỹ - Iran

Nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với một cú sốc lạm phát nghiêm trọng khi chỉ số CPI tháng 4 vọt tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. "Thủ phạm" chính không ai khác ngoài cuộc chiến tranh Mỹ - Iran, vốn đã đẩy giá năng lượng đóng góp tới 40% vào đà tăng chung của CPI. Dù tốc độ tăng theo tháng có phần hạ nhiệt nhẹ so với tháng 3, nhưng giá xăng dầu vẫn neo ở mức cao kỷ lục, kéo theo sự leo thang trên diện rộng từ thực phẩm, giá thuê nhà cho đến vé máy bay. Đề xuất giảm thuế xăng liên bang của Tổng thống Donald Trump được giới chuyên gia đánh giá chỉ là một "liều thuốc giảm đau" tạm thời; bởi chừng nào eo biển Hormuz còn bị phong tỏa và chuỗi cung ứng hàng hải còn gián đoạn, áp lực chi phí đẩy sẽ tiếp tục thẩm thấu sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế.

Giá năng lượng tăng cao, góp phần lớn khiến cho lạm phát CPI tháng 4 tăng mạnh. Nguồn: BLS

Biểu đồ lạm phát CPI qua các năm. Nguồn: BLS

Rủi ro “đình lạm”?

Một diễn biến đáng lo ngại đối với chính quyền ông Trump là sự đảo chiều trong cán cân thu nhập: lần đầu tiên sau 3 năm, tốc độ tăng giá cả (3,8%) đã chính thức vượt qua tốc độ tăng tiền lương bình quân (3,6%). Thực tế này đang trực tiếp bào mòn sức mua của các gia đình Mỹ và đẩy tâm lý người tiêu dùng xuống mức thấp kỷ lục theo khảo sát của Đại học Michigan. Sự kết hợp giữa lạm phát cao kéo dài, thị trường lao động bắt đầu bộc lộ những rạn nứt và sự gián đoạn nguồn cung năng lượng đang củng cố kịch bản về một giai đoạn "đình lạm" (stagflation) trong năm 2026. Đây là một thách thức chính trị cực lớn đối với Đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi lời hứa cốt lõi về việc kiểm soát lạm phát của ông Trump đang bị lung lay bởi chính những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Fed vào thế khó

Báo cáo CPI nóng hơn dự kiến đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào một vị thế "tiến thoái lưỡng nan". Với CPI lõi tăng 2,8% và chỉ số PCE dự báo tiếp tục cách xa mục tiêu 2%, dư địa để Fed cắt giảm lãi suất từ mức 3,5-3,75% gần như đã bị triệt tiêu hoàn toàn trong ngắn hạn. Thị trường tài chính đã phản ứng tức thì với thông điệp "lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn" khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vọt lên 4,459% - mức cao nhất kể từ trước khi chiến tranh nổ ra. Sự thắt chặt điều kiện tài chính này, cộng hưởng với việc ông Kevin Warsh có thể lên nắm quyền Chủ tịch Fed với lộ trình giảm quy mô bảng cân đối kế toán, sẽ tạo ra một môi trường thanh khoản eo hẹp, có thể gây áp lực trực tiếp lên triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong giai đoạn cuối năm.

Phân tích kỹ thuật chỉ số USDIDX:

Nguồn: xStation5

Chỉ số USDIDX đã trải qua một giai đoạn dài dao động đi ngang trong biên độ từ 95.5 đến 100 điểm. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào trạng thái tích lũy sau nhịp giảm mạnh trước đó, đồng thời phản ánh sự giằng co đáng kể giữa phe mua và phe bán khi chưa bên nào thực sự chiếm ưu thế. Chính vì vậy, việc chỉ số thoát khỏi vùng sideway hiện tại nhiều khả năng sẽ trở thành tín hiệu xác nhận cho xu hướng lớn tiếp theo của đồng USD.

Trong ngắn hạn, khu vực 100 điểm vẫn đang là rào cản quan trọng nhất đối với phe mua. Việc chỉ số nhiều lần kiểm tra nhưng chưa thể bứt phá dứt khoát qua vùng này cho thấy áp lực bán vẫn đang hiện diện rất mạnh. Tuy nhiên, càng nhiều lần kiểm định, thị trường càng cho thấy đây là vùng giá mang tính quyết định đối với xu hướng kế tiếp. Nếu USDIDX có thể phá vỡ hoàn toàn mốc 100 điểm với động lực đủ lớn, điều đó sẽ mở ra tín hiệu cho một nhịp tăng mạnh hơn và củng cố kỳ vọng về sự phục hồi của đồng USD trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, khu vực quanh 97.4 điểm sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Nếu phe mua không thể duy trì được vùng đệm này, áp lực bán có thể nhanh chóng gia tăng và kéo chỉ số quay trở lại vùng đáy của biên tích lũy quanh 95.5 điểm.