USDIDX phục hồi 0,3% sau chuỗi 4 ngày giảm💲📈

Đồng USD chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm giá liên tiếp, dù mở đầu phiên vẫn thể hiện sự suy yếu. Chỉ số USDIDX hiện tăng khoảng 0,3%, quay trở lại vùng đi ngang đã duy trì trong suốt tháng 8 và tháng 9.

Đồng tiền chịu áp lực lớn nhất so với USD là krone Na Uy (USDNOK: +0,95%), tiếp tục suy yếu do giá dầu giảm gần 6,5% trong 4 phiên vừa qua. Trong nhóm G10, các đồng tiền giảm mạnh khác gồm krone Thụy Điển (USDSEK: +0,55%) và đô la Úc (AUDUSD: -0,4%), bị kéo lùi bởi sự sụt giảm của các hàng hóa gắn liền với đồng tiền này (như quặng sắt và than).

Một yếu tố quan trọng hỗ trợ USD hôm nay là báo cáo cắt giảm việc làm Challenger, đặc biệt trong bối cảnh báo cáo NFP ngày mai bị hủy đã khiến thị trường tập trung hơn vào các tín hiệu khác của thị trường lao động. Số liệu cho thấy lần giảm sa thải đáng kể đầu tiên kể từ tháng 2 — gần 26% (so với mức giảm khiêm tốn -1,6% hồi tháng 7). Điều này có thể giúp giảm bớt kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, sau báo cáo việc làm ADP hôm qua cho thấy tình trạng mất việc làm.

Ngoài ra, một số quan chức Fed cũng đưa ra bình luận mang tính “diều hâu”. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho rằng đợt cắt giảm lãi suất gần đây chỉ là biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ thị trường lao động xấu đi nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tiêu dùng vẫn mạnh và Fed cần duy trì chính sách tiền tệ hơi thắt chặt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Logan hiện không có quyền biểu quyết trong FOMC.

Nguồn: xStation5