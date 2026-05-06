USDJPY: Thêm một đợt can thiệp từ phía Nhật Bản, đồng yên tăng 1,00% 📌

Cặp USDJPY tiếp tục chịu áp lực hôm nay bởi một làn sóng mua vào mạnh của đồng yên, khiến tỷ giá giảm từ vùng 157.700 xuống 155.030. Diễn biến này được xem là một đợt can thiệp mới từ phía nhà chức trách Nhật Bản. Thời điểm này phù hợp với mô hình gần đây: thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ tại Japan và giai đoạn chuyển tiếp từ phiên châu Á sang châu Âu, khi các dòng tiền chính thức có thể tạo tác động lớn hơn lên thị trường. Tại đỉnh điểm của biến động, đồng yên đã tăng gần 2%, lên vùng 155 — mức mạnh nhất kể từ ngày 24/02/2026 - sau khi Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cảnh báo về các hoạt động đầu cơ trên thị trường ngoại hối.

Đây là một đợt can thiệp tiếp theo sau chiến dịch quy mô lớn tuần trước. Khi đó, dữ liệu thị trường tiền tệ của Bank of Japan cho thấy Tokyo có thể đã chi khoảng 5,48 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 35 tỷ USD) để hỗ trợ đồng yên sau khi USDJPY vượt mốc 160. Tín hiệu quan trọng đối với nhà đầu tư là Bộ Tài chính Nhật Bản không còn chỉ dừng lại ở các cảnh báo bằng lời nói, mà đang chủ động tìm cách hạn chế đà tăng của USDJPY, đặc biệt trong vùng 158–160. Tuy nhiên, các nhịp phục hồi nhanh sau những lần can thiệp trước đó cho thấy các hành động này chủ yếu nhằm “câu giờ” hơn là thay đổi xu hướng dài hạn. Các mức trên 160 cũng từng là điểm then chốt trong đợt can thiệp tháng 7/2024.

Bối cảnh cơ bản vẫn bất lợi cho đồng yên: chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật, sự phụ thuộc của Nhật vào nhập khẩu năng lượng, cũng như áp lực địa chính trị liên quan đến Strait of Hormuz tiếp tục hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên JPY. Việc cải thiện gần đây trong tâm lý thị trường liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận Mỹ–Iran đã phần nào hỗ trợ Tokyo thông qua giá dầu thấp hơn và USD yếu hơn. Tuy nhiên, nếu áp lực này không tiếp tục giảm - hoặc nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn - nhà đầu tư có thể vẫn tiếp tục đặt cược vào xu hướng suy yếu của đồng yên.