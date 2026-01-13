USDJPY: Tin đồn về việc giải tán hạ viện khiến đồng JPY suy yếu mạnh ✂️

Đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực mạnh sau các thông tin cho rằng Thủ tướng Sanae Takaichi đang chuẩn bị giải tán Hạ viện sớm nhất vào đầu kỳ họp lập pháp ngày 23/1. Động thái này sẽ mở đường cho bầu cử sớm, có thể diễn ra vào ngày 8 hoặc 15/2. Tỷ giá USD/JPY tăng lên 158,95, đánh dấu mức yếu nhất của đồng yên kể từ tháng 7/2024. Đồng tiền này cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục so với euro và franc Thụy Sĩ, đồng thời chạm mức thấp nhất so với bảng Anh kể từ năm 2008. Thị trường diễn giải động thái chính trị này như một yếu tố củng cố quyền lực của bà Takaichi và làm gia tăng khả năng mở rộng tài khóa, qua đó củng cố kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì chính sách kinh tế nới lỏng.

Đồng JPY hiện là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10. Nguồn: xStation 5

Đợt bán tháo đồng yên phản ánh sự nổi lên ngày càng rõ của cái gọi là “giao dịch Takaichi”, theo đó nhà đầu tư định giá kịch bản nới lỏng tài khóa mạnh hơn và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục trì hoãn bình thường hóa chính sách tiền tệ. Việc củng cố quyền lực chính trị trước các cuộc đàm phán ngân sách cũng làm gia tăng rủi ro phát hành nợ công ở quy mô lớn hơn.

Giới chức Nhật Bản đã cố gắng hạn chế đà giảm của đồng yên thông qua các tuyên bố can thiệp bằng lời nói. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama xác nhận rằng trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, bà đã bày tỏ lo ngại về đà mất giá “một chiều” của đồng yên.

Hiện tại, USD/JPY đang giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều tháng, tăng 0,60% trong ngày lên quanh 159,00, và đang tiến sát ngưỡng tâm lý 160,00.