Ủy ban Châu Âu sẽ áp dụng mức phạt 2,95 tỷ EUR đối với Alphabet💡

Ủy ban châu Âu đã phạt Alphabet (GOOGL.US) 2,95 tỷ euro vì các hành vi chống cạnh tranh trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Cơ quan quản lý kết luận rằng kể từ năm 2014, Google đã ưu tiên các công nghệ quảng cáo của riêng mình, gây bất lợi cho các đối thủ và các nhà xuất bản. Công ty bị yêu cầu chấm dứt các hành vi này và điều chỉnh mô hình kinh doanh.
Google tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng mức phạt là không hợp lý. Bà Lee-Anne Mulholland, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý, cảnh báo rằng những thay đổi bị ép buộc này có thể gây thiệt hại cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu.
Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa các cơ quan quản lý EU và các tập đoàn công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số. Mặc dù tin tức này được công bố, cổ phiếu của công ty vẫn tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể, nhưng đà tăng đã có phần chậm lại.
Nguồn: xStation
