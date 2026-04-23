“Ván cược” đắt giá cho một chương mới của Apple

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi trí tuệ nhân tạo không còn là xu hướng, mà đã trở thành lực lượng tái cấu trúc toàn bộ ngành công nghệ. Google tăng tốc đưa AI vào mọi sản phẩm cốt lõi, Microsoft biến Copilot thành “lớp giao diện mới” cho hệ sinh thái của mình, trong khi OpenAI liên tục nâng cấp các mô hình với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, mỗi bước tiến từ Anthropic đều có thể làm lung lay nền tảng của cả một mảng phần mềm. Cuộc đua đã chuyển từ thử nghiệm sang chiếm lĩnh, và tiêu chuẩn cạnh tranh cũng bị đẩy lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Giữa làn sóng đó, Apple lại rơi vào thế bị động. Siri ngày càng lép vế trước các trợ lý AI thế hệ mới, còn Apple Intelligence - niềm kỳ vọng lớn khi ra mắt - lại không tạo được tiếng vang như mong đợi. Ngay cả Apple Vision Pro, canh bạc chiến lược của Tim Cook, cũng chưa chứng minh được tính khả thi về mặt thương mại. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy thách thức đúng vào thời điểm then chốt: chuyển giao quyền lực. Sau 15 năm dẫn dắt, Tim Cook quyết định trao lại vị trí CEO cho John Ternus từ ngày 1/9 - thời khắc Apple buộc phải tái định vị mình trong kỷ nguyên AI. Đây có thể là bước chuyển mình cần thiết hoặc cũng có thể là phép thử lớn nhất cho một đế chế từng đứng trên đỉnh thế giới.

Thành tựu mà Tim Cook mang lại cho Apple

Dưới sự dẫn dắt của Tim Cook, Apple đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng rực rỡ chưa từng có. Trong nhiệm kỳ của ông, giá trị vốn hóa của hãng tăng vọt khoảng 600%, đưa Apple trở thành công ty đầu tiên trên thế giới chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2018, trước khi tiếp tục bứt phá vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD. Ước tính, ông đã góp phần tạo ra gần 3.700 tỷ USD giá trị thị trường - một con số đủ để định nghĩa lại quy mô của một đế chế công nghệ.

Không theo đuổi những “cú nổ” mang tính cách mạng như thời kỳ đầu của iPhone, Tim Cook lại khẳng định dấu ấn bằng sự ổn định và chiều sâu chiến lược. Ông mở rộng hệ sinh thái với những sản phẩm thành công vang dội như Apple Watch và AirPods - hai dòng thiết bị đeo đang thống lĩnh thị trường toàn cầu.

Ở mảng smartphone, ông thể hiện sự quyết đoán khi chuyển hướng sang màn hình lớn với bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus, tạo nên kỷ lục doanh số. Song song đó, hơn 100 thương vụ thâu tóm được triển khai dưới sự giám sát trực tiếp của ông, nổi bật là thương vụ mua lại Beats Electronics trị giá 3 tỷ USD và mảng modem của Intel với giá 1 tỷ USD - những bước đi chiến lược giúp củng cố năng lực cốt lõi của Apple.

Không chỉ giỏi vận hành, Tim Cook còn cho thấy khả năng điều hướng doanh nghiệp trong môi trường đầy biến động. Từ các cuộc chiến thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng đến đại dịch COVID-19, Apple vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc. Và giờ đây, khi một kỷ nguyên mới dần mở ra, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu người kế nhiệm có đủ bản lĩnh để tiếp nối di sản đồ sộ này và đưa Apple tiến xa hơn nữa, như kỳ vọng của thị trường?

Apple mong đợi gì dưới thời của CEO mới?

Người được lựa chọn kế nhiệm Tim Cook là John Ternus, 50 tuổi, hiện đang giữ vị trí Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng tại Apple. Gia nhập công ty từ năm 2001 với nền tảng kỹ sư cơ khí tại Đại học Pennsylvania, ông đã có hơn hai thập kỷ gắn bó và trưởng thành cùng Apple. Dấu ấn của Ternus hiện diện sâu rộng trong hầu hết các sản phẩm chủ lực của Apple suốt 10 năm qua - từ iPhone, iPad đến AirPods -đặc biệt là nền tảng Apple Silicon, trụ cột công nghệ mà Apple tự phát triển. Với vai trò lãnh đạo mảng phần cứng từ năm 2013, ông cũng dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các sự kiện ra mắt sản phẩm lớn của hãng.

Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra không phải là ông Ternus có đủ năng lực hay không, mà là liệu loại năng lực ông sở hữu có phải thứ Apple cần nhất lúc này. Để trả lời câu hỏi đó, cần nhìn vào cách Apple đang định hình chiến lược AI của mình.

Về bản chất, Apple vẫn là một công ty lấy phần cứng làm trung tâm. Trong kỷ nguyên AI, lợi thế lớn nhất của hãng không nằm ở việc xây dựng các mô hình ngôn ngữ khổng lồ như Google hay Microsoft, mà ở khả năng tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây, Apple đang theo đuổi hướng đi “AI trên thiết bị” - một chiến lược đòi hỏi chip mạnh, kiến trúc tối ưu và sự đồng bộ sâu sắc giữa các lớp công nghệ. Đây chính là lĩnh vực mà Ternus am hiểu nhất. Đồng thời, việc Apple bổ nhiệm Johny Srouji - kiến trúc sư trưởng của Apple Silicon - lên vị trí lãnh đạo phần cứng cao nhất càng củng cố thông điệp: Apple đang đặt cược vào phần cứng như lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong kỷ nguyên AI.

Dẫu vậy, phần cứng chỉ là một nửa của bài toán. Nửa còn lại - và cũng là điểm Apple còn đang hụt hơi - nằm ở phần mềm, dữ liệu và các mô hình AI. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tư duy vận hành khác biệt so với thiết kế chip hay tối ưu bo mạch và cũng chính là thách thức lớn nhất với Ternus. Vì thế, ông không chỉ là tiếp quản một đế chế khổng lồ, mà còn là bước ra khỏi “vùng an toàn” kỹ thuật của mình. Ông chưa từng điều hành một mảng phần mềm độc lập, chưa trải qua áp lực từ thị trường ở cương vị CEO và cũng chưa là gương mặt đại diện toàn cầu theo cách mà vị trí này đòi hỏi. Trong bối cảnh đó, hành trình phía trước của ông không chỉ là kế thừa - mà là vượt qua các khó khăn để chứng minh rằng Apple có thể tiếp tục dẫn đầu, ngay cả khi cuộc chơi đã chuyển sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Apple vẫn đang tạo ra những con số kỷ lục

Trong quý vừa qua, Apple tiếp tục cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội khi ghi nhận doanh thu kỷ lục 143,8 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 124,3 tỷ USD cùng kỳ trước đó, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,84 USD. Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ iPhone với doanh thu lên tới 85,3 tỷ USD, phản ánh nhu cầu ổn định từ thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, iPad cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 8,6 tỷ USD. Ngược lại, một số mảng như Mac và nhóm thiết bị đeo, phụ kiện có dấu hiệu chững lại nhẹ, cho thấy sự phân hóa trong danh mục sản phẩm của hãng.

Điểm sáng bền vững nhất vẫn đến từ mảng dịch vụ, với doanh thu đạt hơn 30 tỷ USD, tiếp tục duy trì vai trò là trụ cột tăng trưởng ổn định. Song song đó, Apple vẫn duy trì chính sách phân bổ vốn hiệu quả với cổ tức tiền mặt 0,26 USD/cổ phiếu, đồng thời tận dụng dòng tiền mạnh để mua lại cổ phiếu quy mô lớn.

Dù không ồ ạt tham gia cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo như nhiều đối thủ, Apple lại chọn hướng tiếp cận thận trọng hơn: tối ưu hệ sinh thái và “nhúng” AI trực tiếp vào sản phẩm. Chính chiến lược này, kết hợp với nền tảng hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động, giúp Apple duy trì vị thế đặc biệt - vừa là tài sản phòng thủ tạo dòng tiền, vừa sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn nếu thị trường bắt đầu định giá lại hãng như một nền tảng AI hàng đầu.

Dù bị đánh giá là “đi sau” trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, Apple vẫn cho thấy nội lực đáng nể khi duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Việc liên tục vượt qua các dự báo của thị trường không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng chiến lược phát triển thận trọng nhưng nhất quán của hãng đang đi đúng hướng và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Nguồn: YahooFinance

Phân tích kỹ thuật (AAPL.US)

Nhà đầu tư đang thể hiện sự thận trọng rõ rệt trước thông tin Tim Cook sẽ rời vị trí CEO, điều được phản ánh qua mức giảm khoảng 2,76% của cổ phiếu Apple trong phiên gần nhất. Tâm lý dè dặt này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài cho đến khi thị trường có cái nhìn rõ ràng hơn về chiến lược và định hướng từ ban lãnh đạo mới.

Xét dưới góc độ kỹ thuật, cổ phiếu đã đánh mất đường xu hướng tăng quan trọng sau nhiều lần kiểm định, cho thấy nền tảng hỗ trợ trước đó không còn đủ vững chắc. Việc phá vỡ cấu trúc này khiến phe mua trở nên thận trọng hơn, đồng thời mở ra rủi ro cho một giai đoạn điều chỉnh. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và đẩy giá xuyên thủng vùng hỗ trợ quanh 244 USD, kịch bản giảm sâu về khu vực 214 USD - tương ứng mức thoái lui Fibonacci 61,8% của nhịp tăng từ tháng 4/2025 - hoàn toàn có thể xảy ra.