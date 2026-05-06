Vàng bứt phá khi Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận?

Bứt phá khi Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận?

Sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng, giá vàng đã ghi nhận sự khởi sắc trở lại trong phiên hôm nay, khi giá vượt qua mốc 4.700 USD/oz. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ việc giá dầu thô hạ nhiệt đáng kể (giảm khoảng 4%) sau khi Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và giá dầu là những biến số chi phối trực tiếp, việc áp lực năng lượng giảm bớt đã làm dịu đi nỗi lo về một kịch bản lãi suất cao kéo dài để chống lạm phát, từ đó tạo ra khoảng trống cho dòng tiền quay trở lại bắt đáy kim loại quý. Tuy nhiên, đà tăng của vàng trong phiên này vẫn bị kìm hãm đáng kể bởi sức mạnh của đồng USD (chỉ số DXY duy trì ở mức 98,00 điểm) và động thái bán ròng liên tục của quỹ SPDR Gold Trust với khối lượng nắm giữ giảm xuống còn 1.034,1 tấn.

Trung Đông vẫn là yếu tố định hình thị trường

Mặc dù tình hình thực địa vẫn còn nhiều bất ổn khi UAE báo cáo các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, nhưng những nỗ lực ngoại giao đang bắt đầu tạo ra tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư. "Công thức" vận hành của thị trường hiện tại đang xoay quanh trục "Chiến sự - Dầu thô - Lạm phát": bất kỳ tín hiệu xuống thang nào cũng giúp giảm bớt kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, điều vốn luôn là rào cản đối với tài sản không sinh lời như vàng. Theo các chuyên gia tại American Gold Exchange, bên cạnh lực mua kỹ thuật sau đợt bán tháo, thị trường đang dần dịch chuyển sự chú ý sang các số liệu kinh tế nền tảng. Các nhà đầu cơ giá lên đang kỳ vọng vào một chất xúc tác mới từ dữ liệu kinh tế để có thể giành lại ưu thế tuyệt đối trước sức ép từ đồng bạc xanh.

Các chuyên gia vẫn giữ góc nhìn lạc quan về Vàng

Trong tầm nhìn trung và dài hạn, các tổ chức tài chính hàng đầu như Bank of America vẫn kiên định với mục tiêu $6.000$ USD/oz trong 12 tháng tới, dựa trên những rạn nứt cấu trúc của kinh tế toàn cầu như nợ công leo thang và bất ổn địa chính trị dai dẳng. Ngân hàng Thế giới cũng đồng thuận với dự báo giá vàng sẽ duy trì ở mức cao lịch sử, trung bình khoảng $4.700$ USD/oz trong suốt năm 2026. Tuy nhiên, thị trường đang bước vào một giai đoạn "trưởng thành" hơn của chu kỳ tăng giá, nơi mà giá trị của vàng phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự chuyển dịch chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương trong nỗ lực kìm giữ lạm phát.

Bức tranh thị trường hiện tại đang được định hình bởi một sự giằng co đầy căng thẳng: một mặt, giá dầu cao thúc đẩy vai trò chống lạm phát của vàng; mặt khác, chính áp lực lạm phát này lại trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, gây sức ép ngược lên kim loại quý. Chuyên gia từ Kitco News nhận định rằng dù rủi ro giảm giá trong ngắn hạn vẫn hiện hữu do các biến số tiền tệ, nhưng xu hướng tăng giá dài hạn vẫn chưa hề thay đổi. Trong một thế giới đầy rẫy những rạn nứt địa chính trị và gánh nặng nợ công ngày càng lớn, vàng tiếp tục khẳng định vị thế là tài sản cốt lõi trong danh mục đầu tư, bất chấp lộ trình đi lên có thể trở nên biến động và gập ghềnh hơn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Đà tăng mạnh trong phiên hôm nay đã giúp giá Vàng bứt phá qua vùng đỉnh ngắn hạn quanh 4.660 USD/oz, thậm chí tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 4.700 USD/oz. Các cây nến tăng với thân dài cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế rõ rệt, phản ánh động lực tăng khá dứt khoát từ phe mua. Nếu đà này tiếp tục được duy trì và giá vượt qua mốc 4.740 USD, khả năng cao thị trường sẽ mở rộng xu hướng tăng, hướng tới vùng 4.900 USD - khu vực từng kích hoạt nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.

Tuy nhiên, không thể xem nhẹ áp lực tại vùng 4.700 USD, nơi được xem là kháng cự cứng trong ngắn hạn. Việc xuất hiện các nhịp chốt lời tại đây là hoàn toàn hợp lý và có thể tạo điều kiện cho phe bán gây sức ép tạm thời trước khi xu hướng tăng được xác nhận rõ ràng hơn.