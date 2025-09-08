🔝Vàng đang hướng đến cột mốc $3.650

Giá vàng đã tăng hơn 5% kể từ đầu tháng 9 bởi sự suy yếu của đồng USD

Nếu không tính đợt điều chỉnh giá nhẹ vào ngày 4/9, vàng hiện đang trải qua chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp — một diễn biến được coi là cực kỳ hiếm trên thị trường. Kim loại quý này đã tăng hơn 5% trong tháng này, với mục tiêu tiếp theo là mốc 4.000 USD, tức còn khoảng hơn 10% nữa để đạt được. Đà tăng được thúc đẩy bởi đồng USD yếu và sự bất ổn ngày càng tăng của nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu việc làm của Mỹ công bố vào thứ Sáu tuần trước không chỉ cho thấy mức tăng việc làm rất thấp là 22.000, mà còn bao gồm việc điều chỉnh giảm số liệu của tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, đúng như dự báo, trong khi mức tăng lương chậm lại. Sự kết hợp này gần như chắc chắn sẽ dẫn tới việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất và mở đường cho một chu kỳ nới lỏng mới. Thị trường hiện đang dự đoán gần ba lần hạ lãi suất trong năm nay, tương ứng với mỗi cuộc họp còn lại của Fed trong năm 2025. Hơn nữa, thị trường đang tính toán tổng cộng khoảng 150 điểm cơ bản lãi suất được cắt trước khi chu kỳ nới lỏng kết thúc, cho thấy khả năng có thêm ba lần hạ lãi suất nữa vào năm sau, ngoài những lần đã được dự báo.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong những tháng tới. Nguồn: Bloomberg Finance LP