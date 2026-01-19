Vàng đang tiến gần mốc 4.700 USD/ounce 💰

Chủ đề rủi ro địa chính trị đã quay trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa leo thang áp thuế đối với các đồng minh châu Âu nhằm buộc họ nhượng bộ các vấn đề liên quan đến Greenland. Triển vọng về một cuộc xung đột thương mại mở rộng, cùng với những căng thẳng công khai trong nội bộ NATO, đã làm gia tăng đáng kể mức độ bất định chính trị. Nhà đầu tư phản ứng bằng cách giảm tỷ trọng tài sản rủi ro, khiến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và đồng USD suy yếu, trong khi đồng euro và kim loại quý tăng giá.

Vàng đã phá vỡ các đỉnh lịch sử mới, củng cố vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn. Châu Âu và Vương quốc Anh ngay lập tức công bố các biện pháp trả đũa, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán trước khi các mức thuế chính thức có hiệu lực. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị khôi phục gói thuế trả đũa trị giá 93 tỷ euro đối với hàng hóa Mỹ, gói này đã bị đình chỉ vào năm ngoái và có thể tự động quay trở lại vào ngày 6/2 nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Vàng đang được hưởng lợi từ việc dòng vốn dịch chuyển đến các tài sản an toàn trước các cú sốc chính trị, rủi ro thương mại và khả năng ngày càng cao về sự phân mảnh của trật tự quốc tế hiện tại.

Theo yếu tố mùa vụ, đầu năm - đặc biệt là tháng 1 - thường là tháng thuận lợi cho giá vàng. Đợt tăng giá hiện tại còn được củng cố thêm bởi căng thẳng địa chính trị ở mức cao.

Vàng tiếp tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự liên tiếp và đang tiến gần mốc 4.700 USD/ounce.