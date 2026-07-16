Vàng giữ vững trên mốc 4.000 USD 🚩 Điều gì đang chờ đợi sắp tới?

Giá vàng đã quay trở lại trên ngưỡng 4.000 USD/ounce và đang nỗ lực duy trì trên mốc này bất chấp giá dầu tăng cao cùng căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Sự bền bỉ của kim loại quý này có thể cho thấy các nhà đầu tư ngày càng tập trung nhiều hơn vào những hệ quả dài hạn của các cú sốc năng lượng và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại, thay vì chỉ phản ứng với các rủi ro lạm phát trong ngắn hạn. Động lực hỗ trợ bổ sung đến từ dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khi cả CPI và PPI đều góp phần làm giảm lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách.
Các nhà đầu tư dường như ngày càng ít sẵn sàng bán vàng chỉ vì kỳ vọng lạm phát gia tăng. Nếu lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại bắt đầu lấn át nỗi lo lạm phát, vai trò phòng thủ của vàng có thể một lần nữa trở thành động lực chính thúc đẩy giá. Một cú bứt phá bền vững lên trên vùng 4.200–4.300 USD có thể báo hiệu dòng vốn đang quay trở lại thị trường kim loại quý theo xu hướng dài hạn hơn. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 3.900 USD, điều đó sẽ cho thấy đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao và những lo ngại về lạm phát đã một lần nữa trở thành các yếu tố chi phối thị trường.
Kịch bản tích cực nhất đối với vàng sẽ là căng thẳng tại eo biển Hormuz dần hạ nhiệt, kéo theo giá dầu giảm và từ đó tạo điều kiện để Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Tuy nhiên, khả năng này vẫn còn rất nhiều bất định. Thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục duy trì trạng thái khan hiếm trong thời gian dài, qua đó giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao và đồng USD mạnh lên, hai yếu tố nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng.
GOLD (Khung thời gian D1)
Bức tranh kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, với giá vàng hiện giao dịch thấp hơn khoảng 8% so với đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ). Mốc kháng cự quan trọng vẫn là mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp giảm trong mùa đông, nằm quanh 4.330 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, 3.900 USD vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng nhất.
Nguồn: xStation5
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