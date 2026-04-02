Vàng lao dốc 2,5% khi Trump tuyên bố leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Vàng và bạc tiếp tục giảm trong ngày hôm nay sau bài phát biểu hôm qua của Donald Trump, trong đó ông chủ yếu đề cập đến cuộc chiến với Iran. Mỹ đang gia tăng sự hiện diện tại Trung Đông, và Trump tuyên bố rằng trong những tuần tới có thể xảy ra một loạt đợt tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, có thể đẩy quốc gia này lùi lại đáng kể.

Ngay cả trước bài phát biểu của Trump, các nguồn tin tình báo Mỹ được truyền thông trích dẫn đã cho rằng Iran đang giữ lập trường không sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn và cho đến thời điểm Trump “phải hối hận” vì quyết định tấn công.

Kết quả là thị trường ngày càng lo ngại về khả năng giá dầu tiếp tục tăng mạnh và đồng USD phục hồi, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng lạm phát gia tăng, qua đó gây áp lực lên thị trường cổ phiếu và kim loại quý.

Giá vàng giảm khoảng 2,5% trong ngày hôm nay, trong khi bạc điều chỉnh giảm gần 5%. Bạc thường nhạy cảm hơn với điều kiện kinh tế, đặc biệt là triển vọng tăng trưởng công nghiệp toàn cầu, vốn đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các gián đoạn như nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz.

