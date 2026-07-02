🟡Vàng lấy lại nhịp tăng nhờ báo cáo NFP yếu

Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 6 đã gây thất vọng lớn cho thị trường. Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới (NFP) chỉ tăng 57 nghìn, thấp hơn rất nhiều so với dự báo của thị trường ở mức khoảng 110–113 nghìn. Một bất ngờ lớn khác là việc điều chỉnh dữ liệu của các tháng trước cùng với sự sụt giảm mạnh của việc làm trong lĩnh vực giải trí, bất chấp việc FIFA World Cup đang diễn ra. Chỉ riêng trong tháng 6, theo số liệu công bố, việc làm trong lĩnh vực Leisure đã giảm 61 nghìn, trong khi mức điều chỉnh của hai tháng trước là -67 nghìn, nâng tổng mức giảm trong ba tháng gần nhất lên -128 nghìn.

Bảng thay đổi việc làm theo từng ngành

Mức giảm việc làm trong lĩnh vực giải trí trong 3 tháng qua là rất mạnh và lớn nhất trong tất cả các ngành. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Dữ liệu yếu này ngay lập tức gây áp lực lên đồng USD, điều vốn có lợi cho giá vàng, khi kim loại quý một lần nữa kiểm định vùng 4.100 USD/ounce. Thị trường đã giảm đáng kể kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất của Fed, phù hợp với quan điểm ôn hòa hơn mà Kevin Warsh thể hiện trong phiên thảo luận tại Sintra ngày hôm qua. Hiện tại, thị trường không còn định giá đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10, mà chỉ kỳ vọng một đợt tăng vào tháng 12.

Phân tích kỹ thuật (D1)

Trên biểu đồ, có thể thấy giá vàng đang phục hồi rõ rệt, với vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce vẫn được giữ vững. Hiện giá đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 23/6 và đang kiểm định mức Fibonacci Retracement 38,2% của toàn bộ nhịp tăng lớn bắt đầu từ năm 2022. Nếu vùng kháng cự này được chinh phục thành công, mục tiêu tiếp theo sẽ là kiểm định cạnh trên của mô hình nêm giảm (descending wedge), nằm quanh 4.230 USD/ounce. Nguồn: xStation5