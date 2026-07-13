Vàng nới rộng đà giảm hơn 3% sau phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller 🏛️

Giá vàng giảm hơn 3% trong ngày hôm nay, xuống còn 3.994,86 USD/ounce, sau bài phát biểu mang lập trường diều hâu hơn kỳ vọng của Thống đốc Fed Christopher Waller. Waller cho biết kịch bản Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hiện có khả năng xảy ra ngang bằng với kịch bản tiếp tục nới lỏng, qua đó làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện mà thị trường đã theo đuổi trong những tuần gần đây. Điểm đáng chú ý nhất là: Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất nếu dữ liệu CPI lõi công bố trong tuần này cao hơn kỳ vọng.

Thị trường đã phản ứng ngay lập tức bằng cách điều chỉnh lại kỳ vọng – hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 từ 35% lên 45%, trong khi các nhà giao dịch hiện định giá 50% khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất ngay trong tháng này. Đây là một sự thay đổi rất lớn so với chỉ vài ngày trước, khi thị trường vẫn chủ yếu kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Nguồn: CME FedWatch Tool

Waller nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn ổn định và gần đạt mục tiêu toàn dụng lao động, do đó không phải là nguồn gây áp lực lạm phát. Thay vào đó, ông xác định ba yếu tố chính đang thúc đẩy lạm phát: thuế quan, giá năng lượng liên quan đến tình hình tại Trung Đông và tăng trưởng tiêu dùng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi đầu tư vào AI. Lạm phát PCE lõi đã tăng từ 3,0% vào tháng 12 lên 3,4% vào tháng 5, trong khi chỉ số PCE tổng thể hiện ở mức 4,1% – cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed.

Đây là một tín hiệu tiêu cực trực tiếp đối với vàng: lãi suất thực cao hơn và đồng USD mạnh hơn (phản ứng điển hình khi Fed phát tín hiệu diều hâu) làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, vốn là tài sản không sinh lãi và có tương quan nghịch với đồng USD. Dữ liệu CPI công bố vào ngày mai hiện sẽ là chất xúc tác quan trọng nhất – nếu lạm phát cao hơn kỳ vọng, kịch bản Fed tăng lãi suất sẽ được củng cố và có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng, trong khi số liệu thấp hơn kỳ vọng có thể đảo ngược một phần đợt bán tháo trong ngày hôm nay.

Vàng (GOLD) hiện đang giao dịch trong vùng hỗ trợ quan trọng được hình thành bởi các đáy gần đây, cũng là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2025. Nguồn: xStation