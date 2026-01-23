Vàng: Rủi ro điều chỉnh đang gia tăng? 🚨 Goldman nâng mục tiêu năm 2026

Kim loại quý đang được hưởng lợi từ sự bất ổn lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, yếu tố này gây áp lực lên đồng USD và có thể làm suy yếu nhu cầu đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ. Xu hướng đa dạng hóa, giảm phụ thuộc vào trái phiếu Mỹ dường như mang tính chiến lược và dài hạn, qua đó củng cố nền tảng cơ bản cho vàng nói riêng. Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá vàng năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, từ mức 4.900 USD trước đó.

Nếu giả định nhịp tăng tiếp theo của vàng tuân theo mô hình 1:1, tương tự hai sóng tăng trước đó – và các pha điều chỉnh cũng tuân theo cấu trúc 1:1 – thì điều này hàm ý một nhịp điều chỉnh tiềm năng về vùng 4.400 USD trước khi bước vào sóng tăng mới. Trong kịch bản này, đợt tăng tiếp theo có thể lên tới khoảng 1.000 USD, đưa giá vàng hướng về 5.400 USD/ounce, phù hợp với dự báo của Goldman Sachs.

Hai nhịp tăng trước (từ tháng 7–10 và từ giữa tháng 10 đến tháng 1/2026) đều ghi nhận mức tăng xấp xỉ 1.000 USD/ounce. Nếu các pha điều chỉnh có quy mô tương đương, thì một đợt điều chỉnh khoảng 500 USD là hợp lý – tương ứng với khả năng kiểm định vùng 4.400 USD. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng vàng sẽ tiếp tục đi theo mô hình này, hoặc rằng một pha điều chỉnh 1:1 là điều bắt buộc ở thời điểm hiện tại.

Rủi ro lớn nhất đối với vàng và toàn bộ nhóm kim loại có thể đến từ kịch bản Jerome Powell tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Fed – điều này có khả năng làm giảm cơ hội áp dụng “mô hình Trump”, theo đó Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay trong khi chấp nhận lạm phát dao động quanh mục tiêu. Dù vậy, ngay cả trong kịch bản này, các ngân hàng trung ương nước ngoài và các quỹ lớn vẫn có thể quyết định giảm mức độ tiếp xúc với trái phiếu Kho bạc Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến Greenland, đây là một chủ đề ngày càng trở nên quan trọng đối với các quốc gia Bắc Âu và các quỹ hưu trí ở Bắc Âu, chứ không chỉ riêng các nước BRICS.

GOLD (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5