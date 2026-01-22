Vàng sẽ tăng tiếp hay điều chỉnh? ❓

Nhìn vào giá vàng trên khung H4, ta thấy một xu hướng tăng rất mạnh và đầy động lực. Giá đã phá vỡ các đỉnh trước đó và vượt qua vùng 161.8% của nhịp điều chỉnh trước. Đợt tăng mạnh nhất đã kéo giá lên khoảng 4,880 - 4,890 USD, nơi xuất hiện phản ứng cung rõ ràng đầu tiên. Nhịp tăng gần đây có biên độ lớn hơn nhiều so với các nhịp điều chỉnh trước, cho thấy phía cầu đang chiếm ưu thế.

Theo phương pháp Overbalance, miễn là giá vẫn duy trì trên đáy của mô hình 1:1 tại 4,641 USD và giữ vững mức hỗ trợ quan trọng quanh 4,680 USD, kịch bản cơ bản vẫn là xu hướng tăng tiếp. Bất kỳ nhịp kéo lui nào về vùng này đều có thể chỉ là điều chỉnh tạm thời, một cú nghỉ trước khi giá tiếp tục tăng. Chỉ khi giá phá và giữ đóng cửa dưới vùng này, thì mới mở đường cho khả năng điều chỉnh sâu hơn, hướng về 4,547 USD hoặc 4,380 USD.

Gold – H4 | Nguồn: xStation5