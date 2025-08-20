VÀNG tăng 0,8%📈

Xuất hiện mô hình tam giác tăng trên biểu đồ? Vàng tăng hơn 0,8% trong ngày hôm nay và đang hình thành mô hình tam giác hướng lên (ascending triangle), cho thấy nhu cầu mạnh và kỳ vọng thị trường về sự tiếp diễn xu hướng tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng thành viên Fed Lisa Cook “phải từ chức ngay”, một tín hiệu rõ ràng cho thấy “cuộc chiến” giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn chưa chấm dứt. Điều này đã gây áp lực lên đồng USD và làm gia tăng nhu cầu với các tài sản an toàn. GOLD (khung D1) Trên biểu đồ, vàng đang hình thành mô hình tam giác hướng lên — mẫu hình kỹ thuật thường báo hiệu nỗ lực tiếp diễn xu hướng tăng. Vùng cung chủ chốt hiện nằm quanh 3.430 USD/ounce. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Nguồn: xStation5

