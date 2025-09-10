Vàng tăng 0,8% trước thềm báo cáo PPI của Hoa Kỳ 📈

Giá vàng tăng gần 0,8% hôm nay, trước thềm công bố dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ vào lúc 19:30 giờ VN. Bạc và bạch kim cũng đi lên, lần lượt tăng hơn 1% và gần 3%. Nếu lạm phát Mỹ công bố thấp hơn dự báo, điều này có thể trở thành động lực bổ sung cho đà tăng của nhóm kim loại quý. Thị trường hiện dự báo PPI tăng 3,5% so với cùng kỳ, so với mức 3,7% của tháng 7.

Với nền tảng cơ bản rất mạnh — được củng cố thêm bởi yếu tố địa chính trị và thâm hụt ngân sách khổng lồ của chính phủ, cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, đà tăng của kim loại quý được dự báo sẽ tiếp tục. Trong dài hạn, khu vực quanh 4.000 USD/ounce có thể trở thành vùng kháng cự mạnh. Hôm nay, yếu tố địa chính trị có lẽ là động lực chính của vàng, khi NATO tiến gần tới kích hoạt Điều 4 sau sự cố máy bay không người lái ở miền Đông Ba Lan.

Nguồn: xStation5