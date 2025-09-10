Vàng tăng 0,8% trước thềm báo cáo PPI của Hoa Kỳ 📈

Giá vàng tăng gần 0,8% hôm nay, trước thềm công bố dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ vào lúc 19:30 giờ VN. Bạc và bạch kim cũng đi lên, lần lượt tăng hơn 1% và gần 3%. Nếu lạm phát Mỹ công bố thấp hơn dự báo, điều này có thể trở thành động lực bổ sung cho đà tăng của nhóm kim loại quý. Thị trường hiện dự báo PPI tăng 3,5% so với cùng kỳ, so với mức 3,7% của tháng 7.
Với nền tảng cơ bản rất mạnh — được củng cố thêm bởi yếu tố địa chính trị và thâm hụt ngân sách khổng lồ của chính phủ, cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, đà tăng của kim loại quý được dự báo sẽ tiếp tục. Trong dài hạn, khu vực quanh 4.000 USD/ounce có thể trở thành vùng kháng cự mạnh. Hôm nay, yếu tố địa chính trị có lẽ là động lực chính của vàng, khi NATO tiến gần tới kích hoạt Điều 4 sau sự cố máy bay không người lái ở miền Đông Ba Lan.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.