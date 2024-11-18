🟡⏫Vàng tăng 1,5% sau khi chạm đường hỗ trợ quan trọng

Gía Vàng đã xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh mẽ kể từ cuối tháng 10, mức giảm mạnh nhất diễn ra ngay sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng mạnh, tiến gần đến mức 4,5%. Đồng USD cũng đã cho thấy mức tăng mạnh khiến cho cặp tiền EURUSD chạm mức 1,05.

Điều đáng ngạc nhiên là giá vàng đang tăng trở lại trong phiên hôm nay, bất chấp đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng cao. Trên thị trường toàn cầu, nhu cầu vàng tại Ấn Độ đang tăng mạnh, đặc biệt là trong mùa cưới. Trong khi đó, nhu cầu trang sức vàng tại Trung Quốc lại giảm sút nghiêm trọng kể từ đầu năm.

Gía Vàng đã ghi nhận mức giảm khoảng 5% kể từ sau kết quả bầu cử vừa qua. Theo trong lịch sử, sau các cuộc bầu cử Hoa Kỳ thì giá Vàng thường kéo dài đà giảm trong khoảng 20-30 phiên

Các số liệu mới nhất cho thấy xu hướng giảm liên tục của vị thế mua ròng, đạt mức thấp nhất kể từ mùa hè.

Gía vàng đang cho thấy sự phục hồi với mức tăng 1,5% trong phiên hôm nay. Kim loại quý này đã bật lên sau khi chạm mức hỗ trợ quan trọng được thiết lập bởi mức Fibonacci thoái lui 50% của xu hướng tăng gần đây nhất và đường trung bình SMA100 kỳ. Trong lịch sử, đà giảm của Vàng thường sẽ kết thúc vào cuối tháng 11. Vì vậy, để có thể đảo chiều được mức giảm này thì trước mắt giá Vàng cần phải vượt qua mức kháng cự quanh khu vực 2.600 USD cũng như quay trở lại phía trên của đường xu hướng tăng đã bị phá qua trước đó.