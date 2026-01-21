Vàng tăng mạnh 2%

Kim loại quý đang mở rộng đà tăng mạnh, với vàng thiết lập mức cao kỷ lục mới trong ngày hôm nay và đang tiến gần vùng 4.900 USD/oz. Bạc cũng tăng giá, giao dịch gần 95 USD/oz. Đà tăng này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, chịu áp lực từ chính sách “khó đoán” của chính quyền Donald Trump và những lo ngại dài hạn về nhu cầu đối với nợ công Mỹ.

Có vẻ như xu hướng “dịch chuyển khỏi đồng USD” ở một số nước thuộc nhóm BRICS sẽ tiếp tục, được thúc đẩy bởi việc đồng USD bị “vũ khí hóa” và thái độ chính sách quyết liệt hơn từ Nhà Trắng. Điều này có thể làm thách thức vị thế tài sản an toàn (safe-haven) của trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận thay đổi — và đôi khi mang tính đối đầu — của Mỹ đối với các nước đồng minh cũng có thể khiến các ngân hàng trung ương phương Tây tạm dừng hoặc ít nhất giảm bớt mua trái phiếu Mỹ, đồng thời chuyển một phần dự trữ sang vàng.

Tất nhiên, đây chưa phải là kịch bản “cơ sở” rõ ràng mà ta đang quan sát trực tiếp, nhưng thị trường luôn cố gắng “định giá tương lai”, và kết luận chung vẫn là: trong tương lai gần, giá kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ và thiên về xu hướng tăng.

Biểu đồ Vàng (D1)

Tuy nhiên, câu hỏi là đợt tăng hiện tại sẽ đi xa và nhanh đến mức nào. RSI ngày đang dao động quanh mức 80, điều này cho thấy vàng đang tiến gần vùng quá mua (overbought).

Nhìn vào hành động giá, một nhịp điều chỉnh có thể kéo vàng về vùng ~4.400 USD/oz, đúng vị trí của đường EMA 50 ngày trên biểu đồ ngày (EMA50, đường màu cam). Kịch bản này cũng sẽ hoàn thành một nhịp điều chỉnh theo tỷ lệ 1:1, vì một đợt giảm có kích thước rất tương tự đã diễn ra trong quý 4 năm 2025.

Hiện tại chưa thể khẳng định liệu nhịp tăng này có “chạm” 5.000 USD/oz hay không, nhưng nếu động lực hiện tại có cấu trúc 1:1 tương tự nhịp tăng từ mùa hè đến mùa thu năm ngoái, thì đợt tăng có thể chững lại quanh vùng 4.900 USD/oz, trước khi có khả năng hạ nhiệt trở lại về 4.400 USD/oz.

Nguồn: xStation5